«Veneno»: luz, recuerdo y sombra de una heroína

La serie de «Veneno» nace del cariño, de la ambición, de la intolerancia a la injusticia y de la necesidad de contar la verdad. Es la historia de una mujer que no fue víctima, sino heroína. Que no se conformó con la sombra, sino que caminó lo que hizo falta para ser visible, testigo y parte de la luz del sol. Cristina Ortiz, La Veneno, es uno de los grandes iconos LGTBI de España y gracias a la creación de Javier Ambrossi y Javier Calvo, tanto actores como espectadores tendrán la oportunidad de rendir homenaje a su vida, lucha, exuberancia y muerte.

Hoy se estrena en Atresplayer Premium en exclusiva y a nivel mundial el primer episodio de «Veneno», serie producida por Atresmedia Studios en colaboración con Suma Latina y la producción asociada de Apache Films. Un proyecto que nace de la ambiciosa carrera e ingenio de «los Javis»: «La historia de la Veneno empieza cuando Valeria –periodista que escribió las memorias de la Veneno y a quien interpreta Lola Rodríguez en la ficción– y Cristina (Ortiz) publicaron el libro. Hicieron una fiesta de presentación y una firma de libros a la que fuimos nosotros. Cuando lo leímos vimos que era una historia grande para contar, una película o una serie, pero la cosa se quedó ahí», explican ambos creadores. Y añaden que no fue hasta un viaje a Los Ángeles, «cuando nos preguntaron de quién haríamos un “biopic” los dos dijimos: La Veneno».

Por ello, la historia de esta serie nace del corazón no solo de ambos guionistas, sino también de los componentes del reparto, quienes solo saben decir maravillosos comentarios sobre La Veneno. Jedet interpreta a Joselito y primeros años de Cristina y explica que «a mí La Veneno me ha dado una fuerza que pensaba que no tenía. Para el mundo LGTBI era un icono, pero para los que no la conocen tan bien va a ser una sorpresa». Por su parte, Daniela Santiago, que da vida a Cristina en su época joven, asegura que el «biopic» «va a cambiar la mentalidad de muchas personas». La actriz interpreta a «una Cristina empoderada, inmensamente bella, que se siente invencible y muy deseada», continúa, y explica que su personaje es fiel a como era La Veneno en la realidad: «Era una mujer bella, exuberante, fuerte. Le daba igual todo, o eso parecía. Era libre. Yo anhelaba ser la mujer que era ella, deseaba ser como ella». Por su parte, Isabel Torres, que hace el papel de Veneno de mayor, explica que ha tenido que realizar «un esfuerzo emocional muy fuerte». Para la actriz, Cristina «es una heroína, convirtió su desgracia en fuerza y supo caminar hacia adelante». En efecto, «Veneno» rinde homenaje a una figura cuya presencia fue reivindicación, su pasado fantasía, su presente lucha y su recuerdo siempre será digno de inspiración y admiración.