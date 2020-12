¿Qué le pasa a la presentadora de “El Tiempo” de Antena 3, Himar González?

Los espectadores de Antena 3 están acostumbrados a seguir Anten3 Noticias Fin de Semana acompañados de Matías Prats y Mónica Carrillo, y tras ellos, recibir la información meteorológica de Himar González. Pero desde hace unos días no la hemos podido ver hasta que esta semana ha compartido una foto desde la cama de un hospital, lo que ha hecho que todos se pregunten qué le pasa a la presentadora de “El Tiempo” de la cadena.

Ha sido la propia Himar la que ha querido tranquilizar en su cuenta de Instagram a todos aquellos que se interesaban por su paradero y su dolencia. “Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (#noCovid19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo.En @quironsalud me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza!!”, anotó en su post acompañado de la foto desde el hospital.