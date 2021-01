«La caza.Tramuntana»: más asesinatos en la matrioska de TVE

El sargento Selva de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) observa la pantalla en la que una joven se deshace en lágrimas intentando explicar qué pasó hace 15 días en el pueblo mallorquín de Tramuntana. Toda la localidad estaba inmersa en la preparación de las fiestas locales de la Beata, donde los cabezudos y los lanzafuegos no pudieron acallar el asesinato a sangre fría de uno de sus habitantes más queridos. Este es el comienzo de «La caza. Tramuntana», serie que estrena este miércoles TVE a las 22:10, y que, en palabras de su productor, José Manuel Lorenzo, no es más que una de las decenas de «muñecas rusas» que darán paso a otros misterios que esconde este pequeño pueblo inventado.

La ficción, creada por Agustín Martínez, dirigida por David Ulloa y Rafael Montesinos, y producida por DLO, es la segunda temporada de «La caza. Monterperdido», pero en la que solo repiten los protagonistas: la sargento Campos, interpretada por Megan Montaner, y el cabo Gamero, al que da vida Alain Hernández, y cuya misión es investigar el misterio que se esconde en este pueblo aislado. Envuelto en tradiciones y costumbres típicas de la isla, personajes oscuros y situaciones inesperadas aguardan tras cada esquina. Dentro de la matrioska del asesinato, hallamos la desaparición de un joven esquizofrénico, pero también la muñeca de la allegada de un nuevo personaje: el sargento Selva, interpretado por el carismático Félix Gómez, que, lejos de ayudar, viene a desentrañar el paradero de Campos tras ahondar en la investigación de ese y otros crímenes en la zona.

Cinismo y «malaje»

El productor explica que no ha sido fácil rodar puesto que la pandemia y el confinamiento les pilló en plena grabación y tuvieron que volver a Madrid sin saber cuándo podrían retomarla. Pero también aclaró que eso mejoró la trama, porque se dedicaron a «reescribir y adaptarnos» a la situación y «la serie ha ganado muchísimo».

En otra de las capas de la serie encontramos al personaje de Sara Campos, que, como cuenta Megan Montaner, descubrimos en la primera temporada «que se estaba medicando, tenía un pasado y al que le quedaron muchas preguntas sin respuesta: sus problemas psicológicos, saber qué arrastra y que debe reconciliarse con Mallorca e intentar cerrar heridas». Se enfrentará a otra muñeca rusa que se abre para que vuelva a coincidir con el cabo Víctor Gamero, que, como desvela Alain Hernández, «les hará ilusión verse, pero habrá que descubrir si han cicatrizado las heridas».

En cada episodio veremos un efecto llamada para que los espectadores se peguen al televisor cada miércoles y se queden toda la semana preguntándose qué será lo siguiente que ocurra. «Cada episodio da un giro y en el quinto o sexto ya no sabes dónde estás», adelanta Lorenzo en respuesta a la sensación de ver la ficción y creer que todos en el pueblo son sospechosos. Si la pareja formada por los dos Guardia Civiles ya funcionaba en la primera temporada, la aparición del investigador sargento Selva, que Félix Gómez describe como un tipo «cínico, con acento andaluz, ese ’'malaje’', un desastre que se cuida poco y un gamberro que come como un animal y fuma», promete animar el cotarro, más si cabe, en un registro inédito para el actor, que sale perfectamente parado en su interpretación de alguien que «no he venido a hacer amigos», como pronuncia su personaje en el primer episodio.

El casting de «La caza. Tramuntana» cuenta también con la baza de intérpretes jóvenes, en los que hay que destacar el trío de amigas que presencia el asesinato, y de grandes consagrados como Llum Barrera, Sara Rivero, Elia Galera, Blanca Apilánez, Ingrid Rubio, Álvaro Rico, Óscar Molina y Victòria Pagès, entre otros, y las colaboraciones especiales de Beatriz Carvajal y Tristán Ulloa. A todos estos atractivos hay que añadir el escenario principal de la serie: los espectaculares paisajes de Mallorca; así, la localidad de Valldemossa se convierte en el pueblo ficticio de Tramuntana. Otros escenarios donde se ha rodado la historia son el puerto de Soller y el Faro, Cala Tuent, Port des Canonge, Cala Pi, Andratx, Llucmajor y Esporles, entre otros.

Los protagonistas de la serie se la recomiendan a los espectadores que busquen «suspense», «adrenalina», «entretenerse» y el «mejor plan» para los miércoles. También deberían recomendarles que no parpadeen o podrían sorprenderse.