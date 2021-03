Zack Snyder sigue impartiendo «justicia»

Apocalíptico, así se puede describir el universo que ha creado Zack Snyder para esta nueva versión de «La Liga de la Justicia». Quien dirigió el largometraje en 2017 de esta saga, ahora se aventura con el gran formato. Como muchas de las anteriores entregas de DC que Zack ha liderado, «La Liga de la Justicia de Zack Snyder» comparte una estética decadente y tenebrosa. Con una fotografía oscura, los uniformes de Wonder Woman o Flash son las únicas notas de color de esta producción. Precisamente, del personaje Flash, este director ya está preparando una entrega exclusiva, después de haber llevado a la gran pantalla a Superman, Batman, Wonder Woman y Aquaman. Él único que todavía no se ha estrenado en solitario en los cines es Cyborg.

La Liga de la Justicia

De esta forma, Zack se postulaba como el candidato ideal para dirigir la serie que les reunirá a todos y que contará con seis episodios, 4 horas de visionado en total. Un festín de justicieros. Pero si por algo se caracteriza el universo de Zack Snyder, es por no hacer películas de superhéroes, sino de personas humanas con superpoderes, debilidades y flaquezas. Y es que tras todas esas entregas en las que han colaborado, DC ahora coloca a Zack Snyder como un protagonista más. Cuando el autor se convierte en personaje o hasta en superhéroe.

Pero este ascenso en la consideración de este director, como ideólogo y máximo responsable de la saga, parece que no ha afectado al ego del director. Éste, manteniendo su particular fotografía y escenografía, no ha caído en el peligro de buscar una producción exclusivamente de su gusto o estilo. De hecho, en esta serie veremos retales mezclados de sus anteriores trabajos. Mientras visualmente recuerda más a «Superman vs Batman», o «El hombre de acero», los personajes de Wonder Woman y Aquaman también conservarán su carácter y punto cómico.

Otra de las cosas por las que este director se ha caracterizado es por catapultar la carrera de varios actores, como la de Henry Cavill (Superman), actor británico al que se le ha etiquetado en varias ocasiones como futuro candidato al papel de James Bond, o Gal Gadot (Wonder Woman), la actriz israelí que hace unos meses estrenaba la segunda entrega de la famosa heroína.

Ben Affleck y Gal Gadot

Pero además de todos estos personajes ejemplares, en las producciones de Zack los villanos cobran gran importancia y profundidad, y en esta entrega no podía ser menos. Así, en el trailer de la serie se anunciaba que Jared Leto volverá a encarnar el personaje del Joker, el mítico archienemigo de Batman, a quien da vida el mismísimo Ben Affleck. Steppenwolf, DeSaad y Darkseid serán otros de los villanos a los que se enfrentará este escuadrón. La filmografía de Snyder va más allá de los superhéroes, de hecho fue una película sobre espartanos, «300» exactamente, la que le catapultó al estrellato en Hollywood, donde se ha consolidado de la mano de DC.

En plenos preparativos del estreno, las redes ardían hace unos días cuando usuarios de HBO Max se llevaron la sorpresa de tener ya disponible la serie, que llegará el día 18 de marzo. Se emitió por error durante unos segundos en lugar de una serie de animación. Sin embargo, el error fue subsanado rápidamente.