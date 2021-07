Ser ingeniero en Disneyland: la ciencia ficción hecha realidad

La fórmula 1 ha sido una de las plataformas que ha vuelto a situar a la ingeniería en lo más alto de la vanguardia. Participar en dicho circuito de competición ha sido el sueño de muchas generaciones de ingenieros, donde la tecnología punta desafiaba constantemente al talento humano de los pilotos. Pero otra de las cumbres de la ingeniería, asociada al ocio, también está vinculada a la velocidad, esa sensación adictiva y fuente de adrenalina.

Los parques temáticos como Disneyland, con atracciones de caídas infinitas, loopings y tirabuzones hacen las delicias de sus desarrolladores, que en estas instalaciones pueden plasmar conocimientos y técnicas que en cualquier otro ámbito no tendrían sentido ni utilidad. Esta vocación por la ingeniería y la imaginación es lo que narra la nueva serie de Disney+ «Cómo se crea una atracción», que se estrena el miércoles y que contará con diez entregas. A través de los testimonios de empleados de la corporación se revelan algunos de los secretos que hay detrás de la magia que desprende el universo de la factoría.

Pero más allá de la velocidad punta, los cálculos y los diseños de montañas rusas, el equipo humano de Disney en realidad es experto en crear experiencias. Y cuanto más exclusivas sean estas experiencias, mejor será para el visitante del parque. «El secreto de los parques temáticos reside en hacer creer a cada consumidor que él o ella forma parte de ese universo», cuenta uno de los ingenieros que participó en la recreación de uno de los escenarios de Star Wars. En esto Disney tiene un potencial incalculable, ya que el gigante audiovisual tiene entre sus adquisiciones, dos de las sagas que más adeptos ha generado en todo el mundo, como son Star Wars y el universo Marvel.

Bebé Yoda es uno de los personajes que más atracción generan del nuevo universo Star Wars

No hay que olvidar que esta serie, sobre Disney y emitida por Disney, no deja de ser una megapromoción, de todos los parques que tiene en todo el mundo, en un contexto en el que la pandemia ha minado la salud de estos centros, acumulando millones de pérdidas durante algunos de los últimos meses. Además, como reconocen los propios ingenieros, cada vez resulta más difícil sorprender a los visitantes con nuevas atracciones y sobre todo, conseguir que vayan en más de una ocasión. Por ello, el margen de mejora no está tanto en las atracciones en sí, sino en la transformación de la ficción de la pantalla en una experiencia única y real. Así, Disney cumple el sueño de los fans de Star Wars, permitiéndoles pilotar el legendario «Halcón Milenario» en sus instalaciones.

Otra de las tendencias en la evolución de estos parques reside en la adaptación de la estética de los videojuegos. Y es que las videoconsolas comparten el mismo fin que estas instalaciones temáticas, dotar al consumidor de una experiencia lo más real posible. Así, los simuladores y la realidad aumentada ganan peso en el mundo Disney, con atracciones inmersivas y toneladas de 3 dimensiones. También entre las claves del éxito de estos parques se encuentra la nostalgia y el factor generacional. Disneyland es el hábitat de los padres «frikis» que quieren compartir con sus hijos las aficiones que ellos tenían a su edad, gracias a sagas de ficción que llevan décadas y décadas en las pantallas.

Pero aún así, por mucho que se transformen y se engalanen de glamour intergaláctico, los parques de atracciones también serán siempre la casa de las colas interminables o los precios estratosféricos en su hostelería, factores en los que no parece haberse avanzado a la misma velocidad. Además, Disney tiene otro desafío por delante. Con la incorporación de universos bélicos como Star Wars o Marvel, algunos personajes podrían comprometer la imagen blanca de la corporación, una imagen cada vez más discutida por la propia Disney, que quiere abrirse a nuevos mercados y públicos. Por este motivo, hace unos meses se lanzaba Disney Star, su nueva plataforma de contenidos para un target adulto.