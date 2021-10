Ganar un Talent musical como “Operación Triunfo” abría muchas puertas pero eso no era sinónimo de éxito. De hecho, ninguno de los ganadores de las 11 ediciones celebradas desde el 22 de octubre de 2021 han logrado triunfar. Esto no significa que no hayan podido vivir de la música, pero sí se han quedado en un segundo plano tras el éxito de sus compañeros.

Rosa López en “Aquellos maravillosos años”

El ejemplo más claro es el de David Bisbal. Sus interminables giros, patadas al aire, sus rizos y su potencia bocal no le sirvieron para imponerse al fenómeno “Rosa de España”, que fue un vendaval desde el inicio del concurso que hizo historia y cambió el rumbo de los concursos musicales en España. Rosa López se ganó a España con su sencillez, humildad, su timidez, inseguridad y su tremendo chorro de voz.

La primera edición fue la que más réditos supuso para sus participantes. David Bustamante también logro hacerse un hueco en el panorama musical español aunque a mucha distancia de su amigo Bisbal. Chenoa ha continuado con su carrera musical, alternada con la presencia en programas de televisión de éxito. Natalia y Gisela han participado en varios musicales... Y Álex Casademunt siempre metido en numerosos proyectos, hasta que el infortunio hizo que perdiera la vida en un accidente de tráfico.

LOS CANTANTES DAVID BUSTAMANTE Y ALEX CASADEMUNT DURANTE EL PROGRAMA " OPERACION TRIUNFO " CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE EUROVISION 2003 BCN/©KORPA 24/05/03 BARCELONA FOTO: BCN GTRES

Edurne llegó a la tercera edición de “OT”, en 2005, después de haber ganado un concurso infantil y con la ilusión de poder vivir de la música. Sin embargo, se quedó fuera de la final y se tuvo que conformar con un sexto puesto, por detrás de Fran Dieli.

El ganador fue el canario Sergio Rivero, uno de los benjamines de la edición que dejó el supermercado para concursar y logró imponerse en la final a un torbellino como Soraya Arnelas. En tercer lugar quedó Víctor Estévez, seguido de Idaira Fernández.

La sexta edición, celebrada en 2008, fue una de las más polémicas del concurso. Virginia Maestro se hizo con el premio final, gracias entre otros al apoyo de Risto Mejide, que a pesar de las críticas que recibió la joven cantante de voz angelical, estuvo siempre de su lado. De hecho, estuvo nominada por el jurado en cuatro ocasiones. Risto además, tuvo serios enfrentamientos con Jesús Vázquez, que acabaron con el publicista fuera del espacio que en esa época emitía Telecinco

En segundo lugar quedó Pablo López, que fue víctima de las críticas más descarnadas vistas hasta el momento en el talent musical y del que Risto llegó a decir que era un pianista de hotel o de crucero”. Mejide reconoció años después que se equivocó con López y han solucionado sus diferencias. López se ha consolidado como uno de los cantautores de referencia en España y es asiduo como jurado en el talent musical de Atresmedia La Voz.

La edición de 2017 fue la resurrección del formato, que estuvo en un cajón durante años para dar descanso a los espectadores. Y fue una verdadera revolución. El casting fue de nuevo un acierto y -con mucha distancia- como ocurriera con Rosa López, Amaia Romero se convirtió en la principal candidata al premio desde la primera semana. Como ya ocurriera con Bisbal y Chenoa, su relación con Alfred y la química que destilaban en el escenario se encargó de disparar el interés por el concurso de jóvenes y adolescentes.

Ante eso nada pudo hacer Aitana, que se conformó con la segunda posición pero ya se vislumbraba que al salir de la academia tendría el favor del público como así ha sido. No hay artista internacional que no haya querido grabar un tema con ella. La tercera posición fue para la gallega Miriam Rodríguez, que compagina su carrera musical con la participación en La Voz.

Alfred quedó en cuarto lugar y la canaria Ana Guerra, que fue quinta, también tuvo una salida fulgurante de la academia aunque su estrella se ha ido apagando. Otros nombres de la edición fueron Agoney Hernández, Roi Méndez, Nerea Rodríguez, Luis Cepeda o Raoul Vázquez. Después de Aitana, la que más rédito ha sacado a su paso por el programa fue Mimi Doblas, que supo reciclarse y que bajo el nombre de Lola Índigo ha logrado un hueco dentro del pop nacional.