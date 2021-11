Nicole Delgado, ganadora de “Insiders”: «No voy a permitir que se le haga daño a mi mundo»

Nicole acaba de ganar el primer reality de Netflix, “Insiders”, 100,000 euros contra una docena de concursantes que se lo han puesto bastante difícil.

Una opinión de cada uno de los tres finalistas de «Insiders»

Olaya: mueble; Iván: impredecible; Laura: innecesaria.

¿Volvería a concursar?

Con los ojos cerrados.

Incluso con los roces con la gente, los malos ratos...

Volvería y repetiría exactamente lo mismo.

¿Es fiel a sí misma?

Soy muy fiel a mí misma. Y no soy capaz de vender mi dignidad tan fácilmente por una estrategia o por conseguir algo a cambio, haciéndole daño a alguien.

¿Qué va a hacer con el dinero?

Lo que dije en un primer momento: completar mi transición, hacia mi cirugía de cambio de sexo y empezar una nueva vida.

Pero sobrará...

Sobrará, y lo guardaré. Que para eso está.

¿Ninguna inversión como ayudar en casa?

Claro, eso siempre. Es tener una estabilidad. Pero para llegar a eso hay que ahorrar.

¿Vivirá en Madrid?

No. Yo soy isleña; caribeña. Necesito mar

¿Si tuviera que ponerle otro nombre al programa, «Insiders», ¿cuál sería?

«Nicolaiders». Porque este reality estaba hecho para mí.

¿Podría ser la «concursante perfecto» que buscaban?

Efectivamente. Realmente, en el reality se trataba de ver cómo se actuaba delante de cámara y fuera de cámara. Y si tu actitud y tu personalidad cambiaban. Y yo es que era así, tanto delante como detrás. A mí me importaba menos y nada lo que me pudieran decir. Yo iba a ser yo, y a quien le molestara: mi amor, tienes una puerta maravillosa por donde puedes irte.

¿En qué momento empezó a descubrir de qué iba «Insiders» y cómo eran tus compañeros?

Desde el primer día ya calé a unos cuantos, y no me equivoqué. Sabía cuál iba a ser su cometido. Hay mucha gente con sed de dinero, ¿entiendes? No tanta necesidad, si no ganas de ser avariciosa y de pisotear a quien sea con tal de llevarse el título y ganar dinero. Y se olvidaron por completo de que es un reality. También se basa en crear afinidades y emociones, y al final te hacen ganadores tus compañeros, y el cariño que te tienen esos compañeros. Así que para ellos se vieron sus sueños truncados. Realmente, en ese momento me olvidé de todo lo que pudieron hacer, de las estrategias que siguieron. Pero te puedo decir que repetiría totalmente todo, volvería a tener las mismas discusiones, volvería a dudar de la misma gente... Es que lo disfruté muchísimo.

Pero se ha expuesto...

No tengo que tener miedo a eso. O sea, yo he entrado en un reality, he querido ser yo y yo sé hasta dónde voy a exponerme y hasta donde me quiero abrir. La necesidad que tengan los medios de destriparme tendrán complejo de Jack el Destripador. A mí no me cargues con tu responsabilidad y te liberes de tu conciencia. Sé lo que voy a hacer.

¿Está preparado su mundo?

Es que mi mundo de alrededor es mi mundo de alrededor, y jamás en la vida voy a permitir que se le haga daño, así tenga que pagar un exilio con los medios de comunicación, y me veten en todos lados. Pero se va a tener que respetar, porque la Ley les ampara y ellos no se han expuesto.

¿Cuál es su postura sobre el movimiento LGTBI?

Hay que igualarnos. No excluirlos. La tasa de paro de mujeres transexuales es del 86%, así que hay un problema social invisibilizado y del que poco se habla. No se puede avasallar a una mujer transexual por x motivos. Preguntaros qué parte de culpa tiene la sociedad para que ciertas mujeres transexuales hayan tenido que vivir lo que han vivido y haceros responsables de las cagadas que habéis cometido con ellas. Es un problema social, y se tiene que resolver. Este país tiene que cambiar e incluirnos en la sociedad, darle la normalidad que nos merecemos, y que ninguna mujer sea rechazada en ningún puesto de trabajo por el mero hecho de ser transexual. Es muy triste.