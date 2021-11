La emotiva historia de Robin Williams que no conocías

El actor Robin Williams dejó un gran vacío en el mundo del entretenimiento tras su muerte en el año 2014. La mayoría lo recuerda por sus maravillosas historias en el cine y por el sentido del humor que tanto le caracterizaba. Pero además, el actor aprovechaba siempre su posición y sobre todo su gran fama para ayudar a quienes más lo necesitaban. Una historia que solo muy pocos conocen, quedó al descubierto gracias a Brian Lord, presidente de Premiere Speakers Bureau.

Brian contaba que desconocía por completo la forma en la que trabajaba Robin Williams. Pero la sorpresa llegó cuando descubrió que el actor exigía como requisito fundamental, para la participación en cualquier película o evento, contratar a personas sin hogar y ofrecerles un trabajo para así ayudarles a salir adelante. En toda su carrera ayudó a más de 1520 personas sin hogar. Esto por supuesto cambió toda su perspectiva sobre el actor.

“Cuando recibí los requisitos de Robin Williams quedé sorprendido. Él tenía una cláusula en la que solicitaba que por cada evento o película que hiciera, la compañía contratante tenía que tomar también los servicios de personas sin hogar para ponerlas a trabajar. Nunca más he visto una de sus películas sin pensar en esto”, aseguraba Brian Lord.

“Sé que con su dinero él también ayudaba a estas causas, pero me agradó que también decidiera valerse de esta posibilidad de hacer que compañías productoras y organizadoras de evento aprendieran el valor de darle a la gente la oportunidad de volver al camino”, continuó.

A diferencia de otros actores, Robin Williams insistía en la idea de que su trabajo sirviese para ayudar a otros que realmente lo necesitaban. Por ello el actor se implicaba para que esto se cumpliera, dando así una gran lección y enseñanza.

Por último, Brian Lord quiso aprovechar su mensaje para agradecer al actor su increíble acto: “Gracias, Robin Williams, no solo por las risas, sino también por un buen ejemplo”. Y también insistió en la importancia de no dejarlo en el olvido “me pregunto cuántas compañías han seguido poniendo en práctica este proyecto de Robin Williams, así como también cuántas personas tuvieron la oportunidad de conseguir un trabajo y ganar dinero, aunque sea temporalmente, por esta acción. Esperemos que este Robin Williams, no solo el de las rosas, viva presente con nosotros como un buen y gran ejemplo”, finalizó Lord.