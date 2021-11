«Venga Juan»: Por favor, seriedad, se rueda una comedia

«Es un huracán profesional/Que viene y va, buscando acción/Vendiendo solo amor». Los primeros acordes del eterno Tino Casal, «Eloise» suenan de fondo mientras vamos descubriendo todo lo que se puede saber de un vistazo de Juan Carrasco. Está preparado para lo más estrafalario, los más rancio y también para lo más cómico, pero con seriedad. «Venga Juan», el título de la serie que cierra la trilogía que comenzó «Vota Juan» y «Vamos Juan», llega a finales de este mes a HBO Max, producida por 100 balas, que se ha hecho con todos los títulos para su plataforma. A los mandos de la campaña política, el guionista, showrunner y creador Diego San José. Y poseyendo el cuerpo de Juan Carrasco, Javier Cámara en su mejor versión.

Una escena de la serie FOTO: Virginia Martin Chico HBO Max

«La serie empieza cuando mueve el culo, no cuando da al play», nos adelanta San José, guionista de otros éxitos de televisión y taquilla como «Vaya semanita» y «Ocho apellidos vascos». Javier Cámara está feliz: «Se lo decía a Diego cuando venía. Estoy tan orgulloso de este producto. Sobre todo de esta temporada. Es una temporada como de madurez. Tres temporadas en las que hemos estado dando bandazos buscando quién era este señor, cómo se comportaba, de dónde venía, hacia dónde iba, que queríamos contar de él». Tal es el nivel de satisfacción que creen que con «Venga Juan» se ha cerrado el círculo. . «Si HBO dice que no quiere más... (y eso que acaba de comprarse toda la serie), o que confía en nosotros para hacer otras cosas... porque realmente es una temporada redonda», matiza Cámara, que cuenta con la aprobación del creador: «Siempre las repeticiones, incluso los chistes, se considera que el remate llega en el tercero, es perfecto. La historia del político español, hacer la sátira de la política española en tres pulsos, siendo el último el ocaso por corrupción y por puertas giratorias, sería un viaje muy bonito, que nos lo hemos pasado muy bien, que creo que hemos completado un montón de colores a los que no aspiramos en la primera temporada».

Pero, ¿cómo puede ser seria una comedia? «En ‘’Venga Juan, hay momentos donde no hay ningún chiste. Y yo sé que haciendo una película para quinientas copias me dirían ‘’oye, que en esta escena no hay chiste’'. ‘’Ya, es que esta escena es triste’'», Explica San José. Javier Cámara cree que es la culminación de la intención del personaje y la serie: «Hemos hecho lo que queríamos hacer desde el principio, que es una serie de comedia muy seria; darle a la comedia la seriedad que requiere, eso es no estar al servicio de ningún gag». Se convencieron cuando vieron al público previsualizar algún capítulo. «Es una gozada ver a la gente reírse . Se estaban riendo en sitios que incluso a veces no pensamos que la gente se va a reír. Se rieron mucho con ‘’han aparecido unos papeles que acusan a J. Carrasco, se descomoñaban».

Puede que el viaje de Juan Carrasco haya llegado al final, aunque no faltan las apuestas por un «Viva Juan» y «Vete Juan». La sincronía es perfecta entre el elenco formado por María Pujalte como Macarena; Adam Jezierski, como Víctor Sanz; Joaquín Climent, como Vallejo; Cristóbal Suárez, como Recalde; Yaël Belicha como su esposa y Esty Quesada como su hija. Pero San José asegura que Cámara no cumplió su promesa de adelgazar 15 kilos. No es serio.