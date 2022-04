¿Qué series y películas ver hoy, 16 de abril?

SERIES

Neonoir de arte y ensayo

TOO OLD TO DIE YOUNG

Estados Unidos, 2019, CRIMEN, FANTASÍA OSCURA, 31-97 minutos. (1 temporada, 10 episodios).

Nicolas Winding Refn combina su talento y talante con el de Ed Brubaker para construir un experimento audiovisual excesivo y arriesgado, no para todos los gustos. Mezclando neonoir y neowestern, surrealismo, humor absurdo, violencia extrema, quietismo, sátira negra, fetichismo y formatos narrativos, una historia sin héroes ni moral, fronteriza en todos los sentidos, que evoca desequilibradamente la mitología usamericana y chicana con ecos de Lynch, Mann, Jodorowsky, Ellroy o Kenneth Anger. No se admiten reclamaciones. AMAZON PRIME.

La vida es puro teatro

ESTUDIO 1

España, 1967-1968. DRAMA, COMEDIA. 80-140 minutos aprox. (19 episodios).

De entre las aproximadamente cuatrocientas obras que, entre 1965 y 1984, emitió este espacio dramático de TVE, siguiendo el ejemplo internacional de “The Play of the Week” o “Play of the Month”, podemos recuperar un puñado, disfrutando del buen hacer de actores con la talla de José María Rodero, Mary Carrillo, Andrés Mejuto o tantos otros y otras. RTVE.es.

Esto no es lógico, capitán

LO INEXPLICABLE

Estados Unidos, 2019-2022, DOCUMENTAL, 40 minutos. (4 temporadas, 45 episodios).

Lo inexplicable es que con 90 años William Shatner tenga todavía gracia y energía para engancharnos a esta serie documental, que también produce, siguiendo todo tipo de misterios misteriosos a lo largo de la historia más histérica. CANAL HISTORIA.

La verdad está ahí fuera, o no

HOUDINI Y DOYLE

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 2016, MISTERIO DE ÉPOCA, 60 minutos (10 episodios).

Conan Doyle y Houdini son como Mulder y Scully, solo que en caballeros eduardianos con traje y corbata, en esta divertida serie donde forman equipo mal avenido para resolver misterios inexplicables, dignos del programa de William Shatner. MOVISTAR+.

Las fantásticas

LAS MUÑECAS DE LA MAFIA

Colombia, 2009-2019, DRAMA, CRIMEN, 45 minutos aprox. (2 temporadas, 118 episodios).

Así son los culebrones que nos gustan. Cinco jóvenes mujeres encontrarán su destino, ligado al cártel y el narcotráfico, en esta telenovela llena de pasión, crímenes, romance y traición en la ficticia ciudad colombiana de El Carmen. NETFLIX.

PELÍCULAS

POLI DE GUARDERÍA

COSMO. 09:45

Estados Unidos, 1990. El desaparecido Ivan Reitman supo sacar todo el partido a la bis cómica de Schwarzenegger en esta simpática comedia, con trazas de thriller. ¿Quién no querría dar clases con Arnie?

SODOMA Y GOMORRA

TRECE TV. 14:50

Italia, Francia, 1962. Una rareza exótica dentro del género bíblico, pero, con Robert Aldrich dirigiendo, ¿cómo extrañarse de que esté repleta de violencia, erotismo, sadismo y fetichismo? La Biblia según Alex DeLarge.

STARSKY & HUTCH

AMC: 20:31

Estados Unidos, 2004. Antes de creerse un Scorsese de tebeo y dar lecciones de moral para payasos, Todd Phillips hacía comedias tan divertidas como esta nada nostálgica parodia de la mítica serie televisiva.

EL PICO

TCM: 22:00

España, 1983. Etiquetado como “cine quinqui”, descarnado descenso a los infiernos de la droga ochenteros, entre exploitation y realismo social, con el malogrado José Luis Manzano, muso de Eloy de la Iglesia.