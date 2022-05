Mahmood: «Este año no quería ir a Sanremo, lo decidí con Blanco unos días antes»

Hace solo unos meses Mahmood presentaba en España su último trabajo «Ghettolimpo». Por entonces, el representante italiano en Eurovisión 2019 no daba pistas sobre su posible intervención este sábado en Turín, sede de la Final de Eurovisión 2022. Sin embargo, solo un poco más tarde Mahmood sorprendía a Europa presentándose de nuevo al Festival de Sanremo, después de quedar segundo con «Soldi». En esta ocasión participará junto al artista Blanco, con la balada «Brividi».

El pasado verano nada hacía presagiar que le veríamos de nuevo en los ensayos de Eurovisión.

No, yo tampoco lo imaginaba. No quería ir a Sanremo, pero estábamos preparando esta canción con Blanco y a dos semanas del cierre de inscripción de Sanremo, Blanco me propuso presentarnos. Creo que ha sido la mejor idea, porque esta canción merece un escaparate tan grande como Eurovisión.

¿Este es un trabajo más maduro e íntimo que «Soldi»?

Son proyectos totalmente distintos y que hablan de distintas etapas de mi vida. «Soldi» trata más sobre mis raíces y «Brividi» profundiza más sobre lo cotidiano y mis relaciones. «Brividi» tiene un mensaje más universal, aunque cada uno de los intérpretes hablamos de nuestra propia experiencia, desde nuestras propias edades (Mahmood tiene 29 años y Blanco 18). La canción explica que cada persona vive el amor de forma diferente.

¿Los sentimientos tienen fecha de caducidad o su intensidad depende de la edad?

No, nuestro discurso va por otro lado. De hecho, durante el desarrollo de la canción hemos descubierto que tenemos muchas cosas de nuestro carácter en común más allá de la edad.

El videoclip recuerda a la serie «Stranger Things», por el uso de las bicicletas. ¿Responde a una inspiración voluntaria?

Por mi generación la inspiración podría ser más por la película «E.T.» (se ríe), aunque también soy fan de «Stranger Things». Pero no, no era una referencia cinematográfica buscada.

A pesar de contar con la «maldición» del local, ¿se siente favorito?

Nunca. Solo me preocupo por aprender todo lo posible de esta segunda oportunidad, para darme a conocer y mostrar toda mi evolución.

¿La actuación esconde alguna sorpresa?

Aunque la composición vocal estaba clara, desde el principio hemos tenido que pensar mucho la puesta en escena para exhibirnos mejor.

¿Cree que el Benidorm Fest podría llegar algún día a la altura de San Remo?

No lo sé. Lo primero que supe del Benidorm fue porque me hablaron muy bien de Chanel. Pero justo en esas fechas estaba trabajando en mi último proyecto y no pude seguir las eliminatorias.

¿En San Remo también despierta polémica el sistema de votación?

No mucha. Además, este año, sinceramente, yo no esperaba ganar. Pero la verdad es que el primer día que salió «Brividi» ya nos colamos en el Top 5 de Spotify Italia, por lo que creo que fue claro el apoyo del público.

Usted que ya se ha atrevido a cantar en español, ¿cómo valora la aventura de Ana Mena en Sanremo?

No tengo problema en que haya artistas internacionales. Lo importante, no es lo que cantas o el idioma de la canción, sino cómo la interpretas y la verdad del artista. Lo que me conmueve es cuando un artista es coherente con sí mismo. Sin esta dosis de verdad cualquier certamen pierde esencia. El mensaje sigue siendo primordial, y con el de Ana Mena conecté.