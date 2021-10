Mahmood: «A pesar de Eurovisión conservo la espina de no haberme ido de Erasmus»

A veces quedar primero no garantiza mayor éxito que quedar segundo. Bien lo demuestran casos como el de la carrera de David Bisbal, que se tuvo que conformar con el segundo puesto en la primera edición de «Operación Triunfo», por detrás de Rosa López. Ejemplo similar es el del artista italiano Mahmood, que conquistaría al mundo con su interpretación de «Soldi» en Eurovisión 2019. Aquella canción fue una de las más escuchadas del verano, aunque no le permitiese ganar el festival . Además, con ella ganó el festival de San Remo. Ahora, más de dos años después de aquella cita, está impulsando su carrera en solitario con su último disco «Guettolimpo». Además, el artista de ascendencia egipcia tiene un pasado en televisión con su participación en 2012 en «Factor X». Ahora su perfil en redes sociales se ha convertido también en un icono LGTBI. Es de los que responde.

¿Contestar a sus seguidores lo considera parte del trabajo?

Es cierto que cuando estoy de promo interactúo todavía más con ellos, pero siempre me gusta hacerles sentir partícipes de mis proyectos. Para mí es vital que no solo vean el resultado final, sino que puedan disfrutar del desarrollo. Además, creo que es algo que estimulan ellos mismos, necesitan conocer el significado detrás de cada canción.

¿Se considera «influencer»?

No, y tampoco me gusta la palabra.

¿Su gran apuesta por lo audiovisual esconde una vocación actoral?

Soy consciente de que un documental sobre mí mismo sería muy pretencioso ahora, cuando solo tengo dos álbumes. Pero en un futuro estoy seguro de que llegará el momento en el que encontraré la inspiración para hacer algo así.

¿Su fascinación por el mundo mitológico que demuestras en este disco, también la encuentra en el universo Marvel?

Me encanta el mundo de los superhéroes y muchos están inspirados en personajes mitológicos. «Guardianes de la Galaxia» es la única que aún no he visto. El mundo manga también me ha inspirado mucho en este disco. Cada canción era un nivel y un personaje distinto.

Eso explica que la confección del disco no sea la clásica.

No, se parece más a la confección de un juego de Play Station. Conectar la imagen con la música para mí es fundamental.

¿Con tantas inspiraciones culturales por todo el mundo, cuál sería su destino ideal?

Últimamente me fascina Sudamérica. Para mi sorpresa tengo muchos seguidores en Brasil y me cuentan muchas historias de allí.

¿En un momento tan intenso artísticamente va a aumentar su colección de tatuajes?

Para nada. Ahora estoy en un periodo en el que me aburren los tatuajes, afortunadamente los llevo en lugares que los puedo tapar fácilmente.

¿Cuando termina un disco agota las ganas de componer?

La verdad es que sí. Cuando acabo un álbum me siento bastante vacío. En los tres meses siguientes a «Ghettolimpo» no fui capaz de escribir nada. Imagino que necesito ese tiempo de descanso para recargarme.

¿El tema «Klan» lo ha versionado también en español. ¿Piensa seguir experimentando en este idioma?

Tengo que trabajar aún mucho, pero tengo mucha curiosidad por trabajar con varios artistas españoles.

¿Confía en que le llamen para participar en la gala de Eurovisión el próximo año en su país?

No sé, no sé, ahora estoy concentrado en mi nuevo disco (se ríe rehuyendo la pregunta). Todo lo relacionado con 2022 ya se verá.

¿Qué otras ciudades le gustaría visitar con este disco después de Madrid o Barcelona?

Me encantan las capitales europeas, como Berlín. A pesar de Eurovisión conservo la espina de no haberme ido de Erasmus. Me arrepiento mucho de no haber ido a la universidad. Pero nunca es tarde para aprender y ahora me interesa estudiar música, estoy dando clases de piano.

¿Otro de sus objetivos es convertirse en un icono de moda?

Es de lo que me despierta más curiosidad, en Instagram no busco otra cosa. Además, a nivel de creación se asemeja bastante a la música. Son dos artes en constante evolución. A los dos meses una prenda o una canción pueden quedar totalmente obsoleta.

¿Aspira a participar en algún otro evento, como la final de un Mundial?

Puestos a soñar me quedaría con la gala de los Grammy.