El Supremo confirma cinco años sin cuenta en Youtube a ReSet por humillar a un mendigo

En 2019 un juez de Barcelona condenó a ReSet, un famoso youtuber, a no poder tener cuenta en la plataforma de e vídeos por humillar a un hombre sin techo, al que grabó tras darle unas galletas rellenas de pasta de dientes en la calle.

Ahora, el pleno de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena del juzgado de Barcelona y ratificó la sentencia. Según informa el alto tribunal, el pleno ha seguido el criterio del ministerio fiscal y, a la vista de la redacción definitiva de la sentencia, tres magistrados podrían formular votos particulares.

El youtuber ReSet FOTO: La Razón Internet

El cargo contra el youtuber fue el de delito contra la integridad moral tras publicar el vídeo con millones de visitas en el que daba de comer unas galletas de la marca Oreo rellenas de dentífrico a un mendigo. La condena incluye 15 meses de cárcel y la indemnización a la víctima con 20.000 euros por los daños morales causados por la difusión del vídeo, con el que el condenado ganó 2.180 euros.

Imagen pixelada del mendigo FOTO: La Razón Internet

Con el citado canal de Youtube Kenghua R. se había convertido en un conocido influencer en España y América Latina, con 1,1 millones de suscriptores y 124 millones de visualizaciones a los contenidos que publicaba. ReSet se excusó en aquel momento diciendo que “era en plan coña” y que su intención “no era ofender. Vosotros vais muy a tope con la Ley”, llegó a decir en su canal. Según los datos de la plataforma de Google de 120 millones de visualizaciones pasó a tener cuatro millones menos, lo que realmente lamentaba y parecía ser lo único que le importó. “La prensa me ha jodido”, llegó a decir.

Por otra parte, el pleno ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un hombre que había sido condenado por quebrantar las medidas cautelares que tenía impuestas utilizando la plataforma Google. La Sala concluye que las redes sociales pueden ser un espacio óptimo para quebrantar medidas cautelares de alejamiento o prohibición de comunicarse.

‘Reto ayudar vagabundo’, nació de un comentario que recibió en Twitter de un usuario que le retó a comprar galletas oreo, quitarles la crema y rellenarla en su lugar con pasta de dientes, para luego dársela a alguien en la calle. Reset decidió hacerle caso y contestó: “Me parece interesante este reto, así que vamos a hacerlo”, respondió el youtuber.

La humillación continuó cuando explicó que “Obviamente la parte del Oreo con la pasta dental, a lo mejor me he pasado un poco. Pero mira el lado positivo: eso le ayudará a limpiarse los dientes, que yo creo que no se limpiará en un par de días o desde que se volvió pobre. Yo le ayudo con la pasta de tal”.