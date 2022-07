Pablo Motos desvela en el programa más especial la vez que estuvo a punto de tirar la toalla

El programa estrella de Antena 3 “El Hormiguero 3.0″ estaba de celebración. 2.500 programas. Nada menos. Pablo Motos quiso hacer un programa muy especial y cedió el protagonismo a los que cada día hacen posible que “El Hormiguero” salga adelante. A todos aquellos que están detrás de las cámaras, pero hacen el milagro posible. No hubo estrella de Hollywood ni cantante ni actor ni político al que entrevistar, pero sí pasaron guionistas como Juan Herrera, Sergio González o Jordi Moltó. Patricia Olangüa, que es la voz que traduce a los muchos invitados internacionales que acoge al programa y que por fin ha hecho posible que la audiencia pueda ponerle cara a su voz.

Ha sido muy difícil resumir nuestras 16 temporadas, pero aquí tenéis algunos de los mejores momentos #2500EH pic.twitter.com/e8i8vR2Bh1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 30, 2022

Pablo Motos contó que durante este tiempo, 16 temporadas, ha entrevistado a más de 400 invitados internaciones, y quiso saber dónde estaba la clave para esa traducción simultánea tan compleja en un directo: “Con una concentración tremenda, por eso un intérprete nunca puede estar solo más de media hora trabajando porque es una concentración brutal, y poniéndole muchas ganas. Hay invitados más complicados que otros, pero a mí lo que más me dificulta es cuando deciden hablar español y no lo hablan tan bien. Y cuando yo ya me he distraído de repente dicen: ‘¿Y cómo se dice tal cosa?’. Y tengo que saltar y decirlo cuando yo ya estaba en Babia”, relató la traductora.

Fue curioso cuando contó cómo hay personas que la reconocen por la voz. “La gente tiene un oído increíble. Una vez en una zapatería no dije nada más que: ‘¿Tienes la 40 de ese zapato?’. Y la chica me dijo: ‘¿Puede ser que yo conozca esa voz? ¿Puede ser que tú seas la intérprete de ‘El Hormiguero’?’ Y yo me quedé alucinada”.

Por el equipo de producción pasaron María Aracil y Quique Perdigones y María Aracil y Keller Alonso por ciencia. También aportó lo suyo el fotógrafo Carlos López. Entre unos y otros y el material preparado, la noche dio mucho de sí en un compendio de anécdotas de todo lo vivido durante estos años y los 2.500 programas.

Uno de los momentos más especiales fue el cuestionario de Trancas y Barrancas a Pablo Motos y Jorge Salvador. Les preguntaron si alguna vez se habían planteado dejar el programa, a lo que el presentador respondió que sí. “En la temporada 8 creo que fue”, contó. “Teníamos en la cabeza que los programas duran ocho años, es lo que duró Crónicas marcianas. Daba la sensación de que ese era el año final. Yo recuerdo que te decía ‘por lo menos llegamos a la década, 10 años’”, explicó Salvador.

Trancas y Barrancas celebran nuestros 2.500 programas consiguiendo las mejores respuestas de Pablo Motos y Jorge Salvador #2500EH pic.twitter.com/L6XLoBgHKH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 30, 2022

“De repente, un día llegó por la mañana y dijo ‘vale’”, recordó el productor. “Yo ya quería cerrar. Entonces me llevaron al pantano de San Juan a hacer ‘wakeboard’, me empecé a divertir otra vez y dije ‘el idiota soy yo, si estoy bien y todo va bien, ¿por qué lo voy a cortar?’”, apuntaba Motos.

Las obsesiones

Las hormigas también quisieron saber quién estaba más obsesionado con la audiencia. “Estoy enfermo, me la manda Jorge. Pero antes me agobiaba mucho y estaba todo el rato mirando a ver si era inocente o culpable”, dijo Motos.

“Como me despierto antes, se la envío yo a él. Nos llamamos por la mañana y, si va bien, no hay problema. Si ha pasado algo, que pasa pocas veces, pues yo he de darle excusas”, recalcó Salvador.

Y antes de acabar el programa homenajearon a todos los niños que han nacido de los trabajadores del equipo. Y uno más que está en camino. La vida sigue su curso.