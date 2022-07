Nace «Sonora», el club para los que saben escuchar

Romperse la cabeza para saber qué libro, película o serie llevarse en verano para los ratos de disfrute ya no es necesario. Ante la perspectiva de llenar el volumen de arena o tener que buscar tediosamente en una plataforma más de cinco minutos algo interesante que ver, llega «Sonora», el servicio de streaming que ofrece películas, series y documentales originales y exclusivos en audio creados por los mejores narradores en lengua española.

Y detrás de un gran proyecto sonoro hay grandes nombres, entre otros, el del emprendedor Gabriel Sáenz de Buruaga y el locutor Toni Garrido, que nos cuenta que «Sonora», «surge realmente de la oportunidad, de la necesidad de crear una plataforma en nuestro idioma, capaz de adelantarse a todas las demás». Pero no hablamos de un disfrute estático y sus fundadores quieren «proponer algo que nos alegre, que nos entretenga, que nos enseñe, que nos lleve a otro sitio compaginándolo con una gran experiencia». Detalla Garrido que hace en torno a dos años, empezaron a darle vueltas a desarrollar nuevas ideas «junto al mundo del audio incipiente y de la excelencia del audio». Armados con «mucho cariño» buscaron las mejores voces de España, y se encontraron con todas las puertas abiertas, porque «lo que les estamos proponiendo es algo grandioso para alguien que lo que quiere es contar historias y alejarse de todo el rollo organizativo y económico que supone levantar una superproducción». Como aliciente, confirma el veterano locutor, «se van a quedar con todos los derechos para siempre». Y el chorreo de nombres es astronómico e irá aumentando: Lucas Vidal, el colectivo Little Spain, Albert Espinosa, Hernán Casciari, Jon Sistiaga, Espido Freire, El Brujo, Martín Caparrós, Sebastián Álvaro, Mamen Mendizabal, Manu Marlasca…».

Gabriel Sáenz de Buruaga y Toni Garrido, dos de los creadores FOTO: Sonora Sonora

Pero hay que desmarcarse de alguna manera de otros proyectos existentes y la clave es la calidad. «Nosotros somos los profesionales que nos dedicamos a esto, que sabemos que hay mucha gente grabando cosas, en sus casas y es maravilloso y yo lo escucho y me encanta, pero creo que nosotros tenemos que marcar un camino completamente distinto. La calidad es nuestro pasaporte; hacer las cosas bien», explica Toni Garrido, que no se conforma con crear, si no que cree que «hay que aportar algo. Si no aportas no estás haciendo nada», y que pretenden marcar la diferencia con «la calidad, que es una forma de mirar con cierta perspectiva y plantearnos un futuro donde la calidad es por arriba, no por abajo, que es a lo que nos acostumbran los que nos quieren acostumbrar las plataformas, que pretenden que estemos sentados y solos frente a una pantalla». Por el contrario con «Sonora», con un catálogo de más de 50 producciones originales, con miles de horas de entretenimiento, «la cuestión es llevarte a otro sitio: te propone que camines, que hagas cosas, que te muevas, que cocines, que medites, que aprendas sobre ansiedad y que te emociones escuchando, esa es la propuesta».

Calidad, originalidad y exclusividad se dan la mano en «Sonora» con el criterio, como explica Garrido, del mismísmo Paco de Lucía: «Decía, ‘’realmente hay dos tipos de música la música buena y la música mala’'. Así que habrá géneros muy distinguibles, como teatro, psicología, aprendizaje... pero hay cosas incatalogables», dice el locutor: « ¿Qué es El Brujo? Es un género en sí mismo». Pero, aparte de contar buenas historias, la plataforma « va de contar buenas historias para gente que sabes escuchar. Tenemos que volver a empoderar la escucha y volver a valorar el acto de escuchar; de acabar con el ruido que nos rodea». Garrido, «el locutor más barato que conozco y en precio, imbatible», reconoce que se ha prestado a un par de audios: «Uno de Bacon del robo de cinco de sus cuadros en la plaza de la Encarnación en Madrid; una historia alucinante. Después de más de 30 años que llevo ya trabajando en la radio, me doy cuenta de que todo esto va de contexto, que la gente no quiere perder el tiempo, la gente quiere ganarlo». El segundo proyecto narrado por Garrido es «'’El constructor’', en el que creo que hemos ensanchado narrativamente el periodismo de investigación; esto de contar historias todavía no ha acabado». En «Sonora» siempre habrá grandes historias que contar, pero sólo para aquellos que pertenecen al club de los que saben escuchar.

Ficha: Disfruta de Sonora en tu smartphone por una tarifa fija mensual de 4,99 € o, si lo prefieres, a través de un plan anual de 39,99 €. Sin cargos adicionales ni contratos.