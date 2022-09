Laura Pausini y el “Bella Ciao” que no cantó en “El Hormiguero” de Pablo Motos

Ante el inminente estreno de la nueva edición de “La Voz”, los coaches Laura Pausini, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi acudieron este lunes a “El Hormiguero 3.0″ que presenta Pablo Motos. Tras varias preguntas sobre el programa, los invitados se prestaron a jugar a “Furor”, donde tenían que interpretar temas musicales con una palabra escogida. Una de las canciones fue rápidamente rechazada por la cantante italiana que explicó que es “una canción política”.

Trancas y Barrancas traen una nueva edición de ‘Fulgor’ #LaVozEH pic.twitter.com/R3qkcbFLbA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 12, 2022

El comentario en el programa de Antena 3 se ha movido rápidamente en redes sociales y enseguida ha copado los titulares de algunos medios digitales. La palabra elegida por el programa, “corazón”, les sugirió temas de Alejandro Sanz y otros intérpretes e incluso se atrevieron con versiones en otros idiomas. Así se llegó al “Bella Ciao”, la canción que se hizo famosa por la serie “La Casa de Papel” y que fue adoptado como un himno de la resistencia antifascista.

Su comentario sobre que “es una canción política y no canto canciones políticas”, surcó las redes con algunos titulares que recortaban parte de la declaración lo que hacía sospechar de una ideología política concreta por parte de la artista italiana. Incluso otros políticos se hicieron eco con la intención de opinar negativamente sobre Pausini, como en el caso de Adriana Lastra, diputada del PSOE, que opinó que “Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo”.

Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo. https://t.co/n5yEtgV6Or — Adriana Lastra (@Adrilastra) September 13, 2022

Ante la tergiversación de sus palabras exactas, Pausini ha contestado a la publicación directamente en Twitter dejando las cosas bastante claras: “No canto canciones políticas ni de derecha y ni de izquierda”. Además repitió que “lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años” y recalcó que cree que “que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos”. También se adelantó a otros usos de sus opiniones: “No quiero que nadie me use para propaganda politica. No se inventen lo que no soy”.