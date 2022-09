La diversidad se gana un hueco en nuestro mando a distancia

Al igual que el año pasado, la consultora audiovisual líder en España, GECA, adelantó el informe que detalla las tendencias televisivas en ficción y entretenimiento tanto nacionales como internacionales durante el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal). La herramienta para atisbar el futuro de las producciones para la pequeña pantalla viene de la mano de GECA y Teleformat, una de las áreas de especialización de la consultora que analiza formatos emitidos en todo el mundo que destacan por su éxito, innovación y originalidad. Gloria Saló, Directora de Consultoría de Producción y Contenidos de la compañía, fue la responsable de explicar cuáles serán los factores clave del contenido que llegará a televisiones y plataformas en los próximos meses.

Una tendencia evidente en televisión es que los programas que tienen que ver con la diversidad tienen ya un puesto ganado entre los espectadores. «Drag Race France» (adaptación francesa del popular formato «RuPaul’s Drag Race»), cuya versión española triunfa en Atresplayer Premium, «Trixie Motel» (EE.UU.), Reinas al rescate (España), Drag Me Out Norge (Noruega), Make Up Your Mind (Países Bajos) y «Ditlev Tamm - professor på høje hæle…» (Dinamarca), son formatos de éxito que habla de la expansión internacional de esta tendencia en entretenimiento. Pero también en ficción la diversidad se plasma en un gran y variado abanico de protagonistas desde un prestigioso sastre-drag parisino («Krolowa») o un joven galés de origen iraní («Queer as Folk») hasta un chico trans que desafía las tradiciones («El rey de los machos»).

«Transformar un contenido de ‘’scripted’' a ‘’unscripted’' no es frecuente, pero a veces sucede», explicó Saló durante la presentación, haciendo mención a «El juego del calamar», de Netflix, que tras su éxito en la plataforma se convertirá en un programa de entretenimiento con el título «Squid Game: the Challenge». 10 episodios, 456 jugadores de todo el mundo y un premio millonario tras superar varios juegos inspirados en la serie pero también nuevos desafíos. También el cine sirve como fuente de inspiración para nuevos formatos, como es el caso de la saga de James Bond que tendrá una peculiar versión en forma del reality/competición: «Road to a Million de 007» (Prime Video), donde varias parejas competirán para ganar un premio en efectivo de 1 millón de dólares a través de pruebas de inteligencia y resistencia realizadas en muchos de los lugares del mundo que han aparecido en las películas de Bond.

Amor, deporte y clásicos

La tendencia más fuerte de esta temporada (y también de la anterior) en el entretenimiento son sin duda los «dating», con títulos nuevos y otros menos nuevos («To Paris for Love: A Reality ‘Rom Com’», «Heartbeat», «Bimilnamnyeo», «Eden»…). De hecho, los programas de citas son un contenido muy adecuado para público joven, el target más buscado por las OTT. En cuanto a la ficción, continúan los éxitos de ambientación histórica como «Bridgerton» (T3) y se mantiene la creación de formatos cada vez más concienciados con la temática LGTBIQ+. Destaca especialmente el éxito que están teniendo las series asiáticas románticas («Modern Love», «The Great Weddings of Munnes», «Ma, Bie Nao Le!»). El contenido deportivo ha proliferado en el mundo audiovisual con la multiplicación de pantallas especializadas en este contenido. De este modo también se ha diversificado el tipo de oferta con concursos, juegos, docuseries, factuals, documentales…

Los clásicos han vuelto pegando fuerte tanto en entretenimiento, con títulos tan conocidos como «Let’s Make a Deal», «Big Brother», «The Mole», «MasterChef: Young Talent»..., como en ficción, con todo tipo de precuelas, secuelas, reeboots y Spin Offs («Star Trek», «The Lord of The Rings: The Rings of Power», y «House of the Dragon», entre otras.

Las nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías CGI (Computer Generated Imagery), la Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Face Retriver, Voice Cloning, Metaverso… no sólo hacen avanzar los sistemas de producción audiovisual sino que también se han convertido en herramientas para la narración de los contenidos.

La Realidad Virtual se puede utilizar para diseñar escenarios impactantes como Lost In Time o Piggy Bank y más recientemente The Connection, pero también para crear “formatos híbridos” en lo que se sitúan en un mismo espacio personas reales y virtuales alter ego. En ficción, estas nuevas tecnologías propician la creación de personajes virtuales así como la posibilidad de inventar o reconstruir lugares reales o imaginarios, cercanos o lejanos, en los que puedan suceder las historias más increíbles.

La integración de lo que sucede en otras pantallas dentro de una escena afecta directamente al guion y al propio desarrollo de la escena, por ejemplo, lo que puede aportar una conversación de WhatsApp o el uso de una aplicación (El Ministerio del Tiempo, Sihame, Detox…).

Historias reales

Lo que sucede en el mundo real, interesa. Ya sea en formato de experimento social, vivencia y supervivencia o True Crime, el espectador se siente involucrado con este tipo de contenidos y las productoras y plataformas lo tienen muy presente a la hora de incluirlos en sus catálogos y parrillas de programación (El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, Mr Good: Cop or Crook?, Old People’s Home for Teenagers, Sombra, Ridley…).

Muchas veces es suficiente leer que una ficción está basada o inspirada “en una historia real” para despertar la curiosidad por lo que nos van a contar. Estas historias recrean momentos vividos por alguien, hechos acaecidos de verdad y eso es suficiente para querer saber más.

El boom de las adaptaciones

Aunque hemos comentado la vuelta de un gran número de formatos clásicos con nuevas versiones en diferentes países, las nuevas ideas también se abren paso en el mercado internacional demostrando que el negocio del formato a nivel global sigue más vivo que nunca. (La Madrastra, Sres. Papis, Apagón, Cell 8, The Sandman…)

Los contenidos audiovisuales, al margen de los de carácter informativo, nunca han sido ajenos a los conflictos internacionales. Así, encontramos factuals con historias de inmigrantes y refugiados que reflejan como la sociedad reacciona ante las necesidades de otros seres humanos de procedencia y creencia diferente a la propia (Flugten fra Ukraine, De Gevluchte Gast, The Great Muslim American Road Trip, Nonkels, Mo, Bangla, Ms Marvel…)