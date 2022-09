Disney+, Netflix, Apple TV, HBO Max, Amazon... Estas son las plataformas condenadas a desaparecer

Momento extraño para ser una plataforma de streaming. Son unos años convulsos acrecentados con la llegada de la pandemia que ha hecho y deshecho a su antojo con Natflix, Amazon Prime, Apple TV, DIsney+ y una larga lista de etcéteras. Un conocedor del universo empresarial televisivo Bob Iger, exdirector ejecutivo de Walt Disney Co. , habló en la conferencia Code de Vox Media en Beverly Hills, California, sobre el futuro que les espera a las grandes plataformas: “No todas sobrevivirán”.

Sobre el momento actual en el que la bajada de suscriptores es más que evidente, y las distintas apuestas que hacen cada una de las grandes empresas de transmisión para ganar más cantidad o por lo menos no perder tantos, Iger fue tajante a que, a pesar de cierta ganancia de espectadores, no hay consecuencia directa a que funcionen bien. “No creo que todos los streamers que están hoy en día sobrevivan”, dijo el ejecutivo. Sí que tuvo alabanzas para los intentos de algunas plataformas de incluir publicidad: “La publicidad prosperará en el mundo del streaming. Creo que lo que Netflix va a hacer en publicidad, lo que anunció Disney, son movimientos inteligentes porque les dará opciones a los consumidores”.

Su primera apuesta casi segura será la continuidad de Netflix, a pesar de su pérdida de suscriptores y reducción de las ganancias. Tuvo buenas palabras también para su ex empresa: “Claramente, creo firmemente en Disney” contando con franquicias tan rentables como Marvel y “Star Wars”, y añadió a Apple Inc. y Amazon.com Inc., porque “no se van a quedar quietos y continuarán creciendo y crecerán bien. Han demostrado que saben cómo hacerlo, así que se quedarán”, en referencia a sus enormes recursos financieros y diferentes objetivos como empresas tecnológicas”.

Momento confuso cuando fue preguntado por HBO Max (ahora en un lugar etéreo tras su fusión con Warner Bros. Discovery) pero argumentó que la inversión necesaria para mantenerse online es muy costosa, por lo que podrían desaparecer también Paramount+, Peacock e incluso la popular Hulu.

Igerno ve claro el futuro de las películas en cines dejando en claro que no cree que “las películas regresen nunca en términos de volver al nivel en el que estaban antes de la pandemia”. Llegó a decir que el éxito de los grandes programas de transmisión como “House of the Dragon” y “The Mandalorian” lo ha llevado a repensar parte de la sabiduría convencional que solía creer como cierta. “La industria del cine solía argumentar que no se podía crear un impacto cultural sin que la gente fuera al cine de todo el mundo ese mismo fin de semana”, dijo. “Ya no estoy de acuerdo. Probablemente hice ese argumento en algún momento”.