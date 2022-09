Los creadores de «Élite» contestan a Paco León con un zasca brutal

Todo apunta a que las declaraciones de Paco León sobre Élite en el podcast de Nude Project van a traer cola. Aunque pudiese parecer que su ataque a la serie adolescente de Netflix eran en un tono distendido y medio en broma, sus creadores han optado por tomárselo como una ofensa personal, incluso reconociendo que su relación nunca fue la mejor cuando coincidieron en el mismo proyecto.

Darío Montero y Carlos Madrona contestaban así al director en su cuenta de Twitter. «Doy fe de que en galas de premios, donde competimos con Arde Madrid, gente de su equipo fueron majísimos, pero Paco León nos miraba como si tuviéramos chinches», ha publicado Madrona.

Darío prefirió tirar de ironía: “Y yo pensando que le caía mal y se ve que no era personal, solo que nuestra serie le parecía una mierda. Qué alivio». Y acabó rematando con que «La próxima vez le diré que éxitos como nuestra mierda le han producido su experimento. Sin acritud».

Pero la cosa no ha quedado ahí. La productora Bambú Producciones también ha querido intervenir a través de su Productor Ejecutivo: «Puedes decir que como espectador no te gusta una serie o una película... pero no hace falta faltar al respeto al trabajo de tus compañeros».

Las polémicas declaraciones de Paco León

«No sé qué opinar. Como producto me parecen unas mierdas muy grandes, la verdad. Así en familia. Pero, por otra parte, tienen su público. No he visto demasiado. Pero a la vez también se normalizan cosas con contenido LGTBIQ+ o diversidad», dijo Paco Léon en el podcast además de catalogar a la serie como «antiartística».