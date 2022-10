Chenoa se deja leer la mano por Pablo Motos: “Es todo mentira”

La cantante Chenoa pisaba el plató de “El Hormiguero” de Antena 3 aunque en esta ocasión no iba a presentar música sino un nuevo proyecto: su programa de radio en Europa FM “Tómatelo menos en serio”. Con música, la de la cantante, recibió Pablo Motos a Chenoa antes de dar comienzo a la entrevista. “Soy humana”, el que fuera un hit del séptimo álbum. Un tema de 2016 que creó el primer momento divertido en plató. «Nunca te he dicho que, en realidad, yo siempre escucho ‘soy rumana’».

Sobre el programa contó que estaba muy ilusionada: “Es un proyecto muy chulo y que me hace muchísima ilusión porque siempre he tenido proyectos y a algunos les tienes más o menos cariño, aunque a todos les tratas con amor, pero en este caso es como si volviera a estudiar, a aprender... Tengo un equipo que me trata muy bien, que me quiere mucho, que me guía bien...”, dijo, antes de recordar el horario. “A las ocho está por YouTube y por la noche lo tenemos de una a dos de la mañana, lo que nos da un poquito de licencia para decir tacos, palabrotas y cosas de esas”, ha señalado la invitada. “Yo es que cuando me pongo intensa digo tacos, soy muy taquera, aunque a mi madre no le gusta que yo diga tacos”, admitió. Y Motos contó su truco de cuando dice de cuando lo hace no volver a decir otro en un cuarto de hora.

“Es muy divertido porque es una charla y algo que me ha pasado muy curioso es que yo siempre he sido entrevistada, pero ahora estoy de escuchante y me está haciendo muchísima ilusión preguntar, hilar bien la conversación. Charlamos, luego tenemos muchos colaboradores que son maravillosos como Joaquín Reyes, Victoria Martín, Valeria Ros, Supremme de Luxe, Samantha Ballentines... Tenemos mucha gente que va entrando y va dando ese color que nosotros necesitamos y jugamos. Tengo hasta futbolín y dardos. En realidad es una charla de bar”.

Entre los colaboradores se encuentra una tarotista, de la que Chenoa se mostró fan del tema. “A mí me gusta mucho”. “Yo sé leer la mano”, dijo Pablo Motos. Y así fue cómo comenzó otro de los momentos divertidos. “A veces no he firmado cosas porque el día no era el correcto y se podía esperar para firmar”, afirmó Chenoa.

Pablo Motos hablo sobre la expectación que suscitó su boda que fue retrasada varias veces y Chenoa recordó cómo lo conoció: “Yo había quedado a cenar con amigos y él de repente entró hablando con mi amigo y me gustó mucho su voz. Y cuando le vi dije: ‘¿Perdona?’. E hice una cosa muy guay, porque le habían sentado enfrente de mí y yo le puse el papel para que se sentara a mi lado”, afirmó.

“Me da mucha pereza la gestión de ligar. Esa misma noche le pedí que me llevara a casa porque vivía cerca. Tardo mucho en dar un beso a una cita porque soy muy lenta, me da mucha vergüenza y también es verdad que me gusta mucho la conquista de la charla. A mí una charla me parece muy atractiva. A mí, si eres muy guapo y todo bien pero no hay charla, vamos mal”, relató.