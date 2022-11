El cómico Miguel Lago revela lo que desencadenó su depresión

Hace solo unos días, justo antes de anunciar su fichaje por el programa «Y ahora Sonsoles», el cómico Miguel Lago compartía en sus redes que acaba de superar un trastorno ansioso-depresivo. El humorista aprovechaba también su publicación para instar a todos los que pasan por un proceso así a que busquen ayuda, «porque se sale». Después de 8 duros meses el Miguel aseguraba estar recuperado y atacaba así al estigma y tabú social que hay frente a este tipo de enfermedades.

Ahora, ya integrado en el nuevo equipo de Sonsoles y como colaborador también de «El Hormiguero, ha querido compartir más detalles de su proceso de salud mental en una entrevista a El Español. Miguel Lago se ha remontado a sus tres años como colaborador de «Todo es mentira», el programa de Cuatro presentado por Risto Mejide: «Después de tres años y 800 programas, ya no podía más. La presión de un programa diario de corte político y tan polémico genera un desgaste enorme».

Miguel ha reconocido que le ha llegado a afectar el trato que recibía en redes, una lacra que cada vez perjudica a más comunicadores: «Afecta. Los insultos afectan, esa presión cada tarde afecta. Me sentí injustamente tratado en muchos aspectos, porque yo me limitaba a hacer bromas del tema que tocara, sin posicionamiento real». Sin embargo, también ha querido dejar claro que no tuvo ningún tipo de problema con el equipo del programa.

Finalmente, el cómico también se ha sincerado sobre cómo detectó que su salud mental comenzaba a padecer: «Es que ya no era feliz. Esto dura muy poquito y tenemos que estar felices. Y me fui a mi casa, además, mal, diagnosticado con un trastorno ansioso-depresivo. Hecho polvo. Es una olla a presión que de repente un día explota […] El momento de pedir ayuda profesional para mí vino cuando tuve una sucesión de ataques de pánico».

Pero ahora Miguel asegura que es feliz, gracias en parte al gran ambiente que ha encontrado en programas como El Hormiguero.