Resines y Rellán se resisten a la muerte en televisión

Si la edad es un grado no hay duda de que Rafael Jiménez y Rafael Müeller saben más que nadie, y tras una temporada llena de comicidad, amistad y complicaciones, Movistar Plus+ ya rueda la segunda temporada de «Sentimos las molestias», en las que volverán Miguel Rellán y Antonio Resines en el papel de «los rafas» bajo la dirección de Álvaro Fernández Armero y Juan Cavestany. Para desvelar el hilo central de la nueva entrega compartimos un día de rodaje con el equipo.

En esta segunda temporada veremos en líneas generales como Rafa (Miguel Rellán), flamante bisabuelo, ha entrado en una depresión debido a su enfermedad y a sus problemas de impotencia. Aunque sigue tocando con su grupo, Cuidado con el perro, se ve como el viejo que nunca quiso aceptar. Por su parte, Müller siente amenazado su puesto en la orquesta por Lombardo (Peter Vives), ve cómo Gloria (Fiorella Faltoyano) rehace su vida y teme que su relación secreta con Irene (María de Miguel) pueda costarle su amistad con Rafa. Cuando le preguntamos a los directores si el espectador notará un cambio de tono, Álvaro Fernández Armero adelanta que la serie «es un poco más dramática», o por lo menos es la intención de guion, aunque no descarta «que resulte ser más cómica, pero nos metemos un poco más en harina con el tema de la muerte, la vejez, se cumplen años y lo que eso supone a todos los niveles». La ficción ya consiguió consolidar en la primera temporada un enfoque claro «a construir su relación y ya la conocemos». Vive la serie y los personajes una contradicción que explica Juan Cavestany: «Queremos contar una vejez o una tercera edad, con gente más capaz, más sana, que aguanta más tiempo joven, y puede tener una mayor calidad de vida más tiempo. Y la contradicción de eso con el hecho de que te haces mayor y empiezas a morir». Con razón Rellán y Resines comentaron con los directores que es una temporada «más melancólica». Si hay novedades en el elenco, en el que volverán Fiorella Faltoyano, Melina Matthews, Peter Vives, Olga Hueso y Guillermo Montesinos, y al que se unirán Manuel Galiana, Javier Pereira, Carmen Arévalo y Fernando Colomo, entre muchos otros.

Ambos directores han vuelto a repartirse amigablemente el rodaje de cada escena y sigue habiendo tomas dentro de algunas escenas en las que han participado alternativamente. Pasado el tiempo, le preguntamos a los directores lo que supuso el mal trago físico que sufrió Reines este año por el covid y cómo lo encajaron desde el equipo. «No influyó en el material que estábamos escribiendo, pero sí en la dinámica», explica Cavestany que asegura que« demostró lo querido que es» y aunque intentaban escribir, «todo el rato nos llegaban los mensajes del parte del día». Fernández Armero va más allá: «La sensación de estar escribiendo para no hacer la serie. Muchos días nos costaba seguir remando, porque aunque saliera, era incapaz de imaginarme una recuperación tan rápido».

El gancho funciona y la idea de que un público vea la serie buscando «a tu abuelo y reírte un poco de las cosas que puede hacer» y saben que Resines, «es un tipo que tiene un público muy amplio, le gusta mucho a la chavalería». Así que estamos condenados a reírnos una vez más de las peripecias de «los rafas» y de un humor muy particular. Los directores tienen un sentido del humor que no tiene límites y como confiesa Sánchez Armero, «me cuesta muchísimo pensar en un humor que no haga escarnio de estas cosas del ser humano». Así que la muerte, descaradamente se paseará por el metraje pero la actitud será la del viejo rockero de Rellán: «Está viviendo hasta el final. Dice que tiene 24 años, y, a veces, lo parece».