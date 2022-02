El reproche de David Broncano a Inés Hernand por el Benidorm Fest: «RTVE me ha robado»

" target="_blank">Inés Hernand, una de las protagonistas dl trío de presentadores del Benidorm Fest fue ayer a dar la cara a La Resistencia en representación de la organización del festival, en plena polémica en redes por el comportamiento del jurado profesional con Tanxugueiras. El trío de cantantes gallegas también estuvo a través de videollamada hablando con Broncano. El presentador presumió de sus orígenes gallegos junto a sus paisanas.

Al mismo tiempo Inés Hernand parecía morderse la lengua sobre su opinión por el sistema de votación teniendo que respetar la corporación a la que representaba, sin embargo, le faltaban argumentos para justificar las votaciones del jurado profesional. El propio David Broncano le reprochó que nadie conoce a ese comité de «expertos» e Inés le respondió con un zasca: «Es como si hacen un comité con los mejores presentadores y te eligen a ti».

Posteriormente, las redes han criticado la actitud de Broncano con Hernand, acusándole de pagar con ella su frustración por las votaciones y «ponerla contra la espada y la pared» cuando ella no tuvo esa responsabilidad. Después, en la conversación con las Tantxugueiras se rebajó la tensión y reconocieron que no les extrañaría que no hubiese algún nuevo positivo por covid, a pesar de las medidas, a raíz del festival.