Así fue el divertido paso de Isabel Díaz Ayuso por “Masterchef Celebrity”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una semana llena de apariciones televisivas que han sorprendido a los espectadores españoles. El martes, hizo una aparición inesperada en la final de “Got Talent” para invitar al grupo flamenco “Las niñas de Lola” a participar en la fiesta del 2 de mayo en Madrid. Ayuso manifestó su admiración por el talento de las niñas y les dijo: “Me gustaría invitaros a la Puerta del Sol en la fiesta de la Comunidad de Madrid para que actuéis para todos, antes de que sigáis triunfando y ya no os podamos alcanzar”. Las niñas aceptaron encantadas la propuesta y se mostraron muy agradecidas por la oportunidad que se les brindaba.

Por otro lado, ayer Ayuso volvió a sorprender a los televidentes al aparecer como invitada en el especial navideño de “Masterchef Celebrity”, donde una selección de rostros conocidos se enfrentaron a una serie de divertidos retos culinarios. Ayuso se puso un delantal y manifestó que, aunque la cocina no es uno de sus hobbies, estaba dispuesta a apoyar a los concursantes. “En la Comunidad de Madrid tenemos el espectacular Belén de la Puerta del Sol y la casa de la Navidad para los niños, además de belenes vivientes y conciertos en iglesias. Y musicales, somos el tercer destino de musicales del mundo”, dijo Ayuso sobre las actividades navideñas en Madrid.

Cuando uno de los niños de “Masterchef Junior” le preguntó a la presidenta de la Comunidad de Madrid quién cocina en su casa, Ayuso contestó con humor: “En mi casa cocina el bar de abajo. Yo soy de las que prueban los platos que cocináis vosotros, los expertos”. Más tarde, apareció Florentino Fernández imitando a Mariano Rajoy y Ayuso volvió a demostrar su sentido del humor al decir: “¿Qué tal presidente? ¡Volvemos a encontrarnos!”.

Ayuso también habló sobre lo mucho que disfruta la Navidad y cómo es la mejor época del año para ella. Manifestó que en la Comunidad de Madrid se celebra de manera muy especial esta festividad y que todos deben venir a disfrutarla. “Os esperamos a todos” para que probéis nuestra gastronomía y disfrutéis de las múltiples actividades que ofrecemos, dijo Ayuso al final de su visita, mandando ánimos a los concursantes y animando a todos a disfrutar de lo que Madrid tiene para ofrecer en esta época de luces y colores.

Polémica

Ayer en Got Talent, hoy en #MCNavidad... el blanqueamiento hacia Ayuso para hacer de simpática como que no. 🤔😶 — M.A Doñoro 🙈🙉🙊 (@MDonoro) December 22, 2022

La visita de Isabel Díaz Ayuso al programa navideño de MasterChef ha provocado tensiones entre TVE y Shine Iberia. Según “El Confidencial Digital”, la decisión de la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue tomada por la dirección de José Manuel Pérez Tornero, pero en la nueva dirección de la cadena pública se enteraron de ello “casi al mismo tiempo” que el público. Asimismo, nada más hacerse pública la aparición deDíaz Ayuso ya se produjeron algunas críticas como las de Adriana Lastra. “Sorpresa!! Empieza la campaña electoral en Masterchef.The show must go on”, escribía la que fuera portavoz del PSOE en el Congreso, aunque no fuero las únicas.

NO dejes que AYUSO se cuele en tu casa: boicot al programa especial de Navidad MASTERCHEF pic.twitter.com/FcP4MVo1fF — personas≠DERECHOS=💚 🇨🇺🏳️‍🌈❤💛💛💜 (@btxcgnbv) December 19, 2022

Se abre el telón y aparece Isabel Díaz Ayuso en Masterchef.

- Se privatiza el telón.

- Se privatiza el teatro.

- Se privatiza la educación.

- Se privatiza la sanidad.

- Se cierran los centros de Atención Primaria. pic.twitter.com/wivzjScRzW — Eco Republicano (@ecorepublicano) December 22, 2022

MasterChef blanqueando a Díaz Ayuso. Lo que me faltaba por ver #MCNavidad pic.twitter.com/0WUlcquBg0 — Isra Calzado López 🎬 (@IsraCL26) December 22, 2022

Es importante recordar que TVE lleva tiempo luchando por tener mayor control sobre los contenidos emitidos en MasterChef, debido a la polémica surgida el año pasado con Verónica Forqué. La cadena pública quiere tener un control firme sobre los fichajes de concursantes e invitados, así como sobre la forma en que se graba cada programa, con el fin de evitar multas por publicidad encubierta que, al final, siempre “termina pagando RTVE”.