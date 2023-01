El zasca de la RAE a RTVE por usar lenguaje inclusivo «de forma innecesaria»

No es la primera vez que una pregunta de un concurso acaba en polémica. La última le ha tocado a «El Cazador». El concurso vespertino de RTVE enfrentaba a Lili con cuatro nuevos aspirantes. Uno de ellos escuchó la siguiente pregunta, formulada en lenguaje inclusivo a propósito: «Chico español conoce chique inglés y quiere pedirle una cita. Así que le dice: ‘I want (...) with you’». Tanto concursante como cazadora acertaron la pregunta y el detalle lingüístico pasó desapercibido. Pero en redes un usuario quiso hacer una consulta a la RAE a raíz de dicha pregunta.

«Me gustaría saber si este enunciado está bien redactado ya que el público menor de edad, que por ejemplo prepara selectividad, puede ser confundido», escribió un seguidor del programa mientras adjuntaba la imagen del concurso.

#RAEconsultas El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos. — RAE (@RAEinforma) January 2, 2023

Sorprendentemente la RAE no ha tardado en responderle de forma contundente: «El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos». Así, la institución académica zanjaba el asunto, aunque aun así hay usuarios de Twitter que han aplaudido el comportamiento del programa.