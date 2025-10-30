Actualidad
Dani Martín elige 'El Hormiguero' para presentar en primicia su nuevo single
El artista madrileño y vocalista de 'El canto del loco', presentan también la gira '25 P*t*s Años', que comienza con diez conciertos en el Madrid Arena
Dani Martín volverá esta noche al plató de las hormigas más famosas de la televisión para poner un broche de oro a una semana increíble en 'El Hormiguero', con la que ha celebrado los 3.000 programas en directo. El espacio del access prime time de Antena 3 liderado por Pablo Motos ha sido el escenario escogido por el vocalista de 'El canto del loco' para promocionar la gira '25 P*t*s Años', que comienza con diez conciertos consecutivos en el Madrid Arena. Además, Dani Martín elige 'El Hormiguero' para presentar en primicia su nuevo single.
Dani Martín, el canto de un "loco" que maravilló a toda una generación
Dani Martín es un cantante, compositor y actor español, conocido por ser el líder de El Canto del Loco, una banda de pop-rock que alcanzó gran popularidad en España durante los años 2000. Tras la disolución del grupo en 2010, Martín inició una exitosa carrera en solitario. Su primer álbum, Pequeño (2010), incluyó éxitos como '16 añitos' y 'Mira la vida'. A lo largo de su carrera, Dani Martín ha lanzado otros discos notables como 'La Montaña Rusa' (2016) y 'Lo Que Me Dé La Gana' (2020), explorando un sonido más personal y maduro . Ha colaborado con artistas como Joaquín Sabina y Leiva, y ha recibido numerosos premios, incluidos varios MTV Europe Music Awards y galardones de Los 40 Principales . Además de la música, Martín ha trabajado en televisión y cine, destacando su papel en la serie 'Cuenta atrás' y películas como 'Yo soy la Juani'. Su estilo y letras suelen abordar temas introspectivos, relaciones personales y emociones universales, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes del panorama musical español actual.
Ciudades que recorrerá Dani Martín en su próxima gira '25 P*t*s años'
- Madrid en el Movistar Arena (antes Wizink Center) 14, 15, 21, 22, 28, 29 de noviembre de 2025; 12, 13, 19, 20 de diciembre de 2025
- Pamplona en el Navarra Arena 18 de abril de 2026
- Barcelona en el Palau Sant Jordi 25 de abril del 2026; 24 de octubre del 2026
- Valencia en el Roig Arena 8 y 9 de mayo de 2026
- A Coruñaen el Multiusos Coliseum 16 de mayo de 2026
- Zaragozaen el Pabellón Príncipe Felipe 22 y 23 de mayo de 2026
- Palma de Mallorcaen el Son Fusteret30 de mayo de 2026
- Valladolid en el Antigua Hípica Militar6 de junio de 2026
- Sevilla en el Estadio Olímpico Isla de la Cartuja12 de junio de 2026
- Fuengirola en el Marenostrum Castle Park13 de junio de 2026
- Córdoba en el Recinto Ferial El Arenal20 de junio de 2026
- Alicante en el Área 12 (Multiespacio Rabasa) 27 de junio de 2026
- Santander en el Palacio de la Magdalena 24 de julio de 2026
- Gijón en el Gijón Life 25 de julio de 2026
- El Puerto de Santa María en el Plaza de Toros 14 de agosto de 2026
- Granada en el Plaza de Toros de Granada 5 de septiembre de 2026
- Albacete en el Estadio Municipal José Copete 12 de septiembre de 2026
- Murcia en el Plaza de Toros de La Condomina 25 y 26 de septiembre de 2026
- Bilbao en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) 3 de octubre del 2026
