Dani Martín volverá esta noche al plató de las hormigas más famosas de la televisión para poner un broche de oro a una semana increíble en 'El Hormiguero', con la que ha celebrado los 3.000 programas en directo. El espacio del access prime time de Antena 3 liderado por Pablo Motos ha sido el escenario escogido por el vocalista de 'El canto del loco' para promocionar la gira '25 P*t*s Años', que comienza con diez conciertos consecutivos en el Madrid Arena. Además, Dani Martín elige 'El Hormiguero' para presentar en primicia su nuevo single.

Dani Martín, el canto de un "loco" que maravilló a toda una generación

Dani Martín es un cantante, compositor y actor español, conocido por ser el líder de El Canto del Loco, una banda de pop-rock que alcanzó gran popularidad en España durante los años 2000. Tras la disolución del grupo en 2010, Martín inició una exitosa carrera en solitario. Su primer álbum, Pequeño (2010), incluyó éxitos como '16 añitos' y 'Mira la vida'. A lo largo de su carrera, Dani Martín ha lanzado otros discos notables como 'La Montaña Rusa' (2016) y 'Lo Que Me Dé La Gana' (2020), explorando un sonido más personal y maduro . Ha colaborado con artistas como Joaquín Sabina y Leiva, y ha recibido numerosos premios, incluidos varios MTV Europe Music Awards y galardones de Los 40 Principales . Además de la música, Martín ha trabajado en televisión y cine, destacando su papel en la serie 'Cuenta atrás' y películas como 'Yo soy la Juani'. Su estilo y letras suelen abordar temas introspectivos, relaciones personales y emociones universales, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes del panorama musical español actual.

Ciudades que recorrerá Dani Martín en su próxima gira '25 P*t*s años'