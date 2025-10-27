Presta atención si te vas a disfrazar en Halloween: estos disfraces están prohibidos y te pueden multar con hasta 600 euros

Con el final de octubre no solo llega el cambio de hora, también el puente de todos los santos con la festividad correspondiente de Halloween. La famosa fiesta americana que poco a poco se ha ido instalando en nuestras costumbres.

Esta tradición tiene sus raíces en Samhain, una antigua festividad celta que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. De acuerdo a sus costumbres, las personas se disfrazaban para evitar ser aterrorizados los espíritus que descendían a la tierra durante esta noche. Con la llegada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos en 1840, esta festividad ganó mayor reconocimiento y se alejó del su sentido original, convirtiéndose en la fiesta de disfraces y caramelos que conocemos hoy.

Por eso, muchos ya están preparando sus disfraces y pensando en cómo sorprendes a familiares y amigos. Sin embargo, las autoridades advierten, que no todo vale, algunos disfraces y bromas pueden tener consecuencias legales

Elige de manera correcta el disfraz

Si te disfrazas de Superman, no intentes salvar el mundo; si te disfrazas de Fernando Alonso, no conduzcas un coche, y si te disfrazas de policía no te pongas ni a dirigir el tráfico ni a poner multas, porque puede ser que seas tú el que se la lleve. Hacerse pasar por un agente de la autoridad u otra profesión relacionada puede ser motivo de multa.

Tampoco está permitido fingir delitos. Por ejemplo, organizar algún robo simulado con otra persona vestida de atracador, o entrar en una zona restringida de un aereopuerto con la gorra de un piloto, también puede derivar en sanciones legales. El problema no es la vestimenta, sino hacerse pasar por uno de ellos, actuar como si fueran profesionales reales puede constituir un delito.

Algunos consejos para elegir el disfraz

Si te van los imprescindibles, apuesta por vampiros, brujas y esqueletos: funcionan en cualquier fiesta y tienen mil variantes. En caso de que quieras sorprendes elige disfraces inspirados en películas o series como la Familia Adams, Cazafantasmas, La novia cadáver, etc

Otras ideas de disfraces originales y terroríficos

Payasos temerosos

Novias o novios cadáveres

Zombies

Fantasma

Pirata

Calabaza

Un grupo de niños acude a una casa a pedir caramelos en Halloween. La Razón

El importe de la multa

Aunque un disfraz puede costar poco, el precio de una multa por usar uno inapropiado puede ser muy alto. Se trata de un delito de usurpación de funciones públicas registrado en el artículo 402 del Código Penal : "El que ilegalmente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años".

Dependiendo del caso la policía de verdad te multará con entre 300 y 600 euros por hacerte pasar por uno de ellos, pero en los graves podrías pasar la noche de Carnaval en el calabozo y algunas fiestas más en la cárcel.

Por lo tanto, lo mejor es centrarse en disfraces terroríficos pero seguros, y dejar la creatividad callejera para los juegos y las fiestas en casa para evitar consecuencias judiciales