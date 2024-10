La actriz de "The Office" que reveló un diagnóstico de cáncer de mama

La actriz JennaFischer, famosa por su papel de Pam Beesly en la serie "The Office", usó sus rede sociales para compartir con sus seguidores que durante este último año se enfrentó a un diagnóstico de cáncer de mama. La intérprete de 50 años relata sus pruebas y los tratamientos a los que se ha sometido para atajar la enfermedad.

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer deMama, Fischer escribió un sentido post para contar cómo ha sido su vida con la enfermedad y animó a los chequeos regulares como parte muy importante para la detección temprana. Según Fischer todo comenzó en octubre del 2023, cuando en una mastografía rutinaria le fue detectada una masa anormal en el seno izquierdo y tras varios estudios le diagnosticaron cáncer en etapa uno. La actriz compartió que "después de resultados no concluyentes, mi médico ordenó una ecografía mamaria. Encontraron algo en mi seno izquierdo. Se ordenó una biopsia y el 1 de diciembre de 2023, supe que tenía cáncer de mama triple".

Compartió que tras el diagnóstico enfocó toda su energía y se sometió, no sólo a una cirugía para extraer el tumor; también a un tratamiento de quimio y radioterapia que causó algunos cambios en su aspecto físico, como la pérdida de cabello: "Tuve que someterme a 12 rondas de quimioterapia desde febrero y tres semanas de radioterapia en junio, Estoy feliz de decir que me siento genial". AProvechó los mensajes para agradecer el apoyo recibido durante este tiempo por parte de su familia y amigos. "Quiero agradecer a mi equipo médico, mi familia, amigos y sobrevivientes de cáncer que compartieron sus historias conmigo. Me ayudaron a superar este difícil proceso", escribió.

Para terminar, la actriz pide a sus seguidores, en especial a todas las mujeres a las que llegue su este mensaje, "a cuidar de su salud, realizarse chequeos y acudir al médico ante cualquier anomalía que noten en su cuerpo: Quiero que este mensaje sirva como un recordatorio para hacerte tu mamografía. Si hubiera esperado seis meses más, las cosas podrían haber sido mucho peores", finalizó.