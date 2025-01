Ainara Aragón y José Quiles: «Somos bombas de relojería andantes a nivel emocional y saltamos»

La pareja formada por Ainara Aragón y José Quiles en el programa de supervivencia de Max, «Aventura en pelotas» destacó en el programa por ser capaces de conseguir objetivos, pero a costa de enfrentarse entre ellos por tener opiniones diferentes sobre cómo afrontar el reto. Ainara vive en su furgoneta junto a su gata y tiene experiencia tras participar en «El conquistador del fin del mundo». José tiene alma nómada y vivió tres años en Islandia en tienda de campaña.

¿Qué os motivó a apuntaros?

José: En mi caso me contactó una persona. Mi background no era tan de supervivencia. Había estado en situaciones extremas, de montaña, de kayak, pero realmente dije, ¿esto es para mí?, y me dijeron ‘es para ti’. A partir de ahí yo me puse a practicar. Estaba superilusionado con que me llamasen para participar.

Ainara: Yo también me sorprendí mucho de que contactaran conmigo. Pensaba que me estaban tomando el pelo. Y bueno, tuvieron que contactar con mi madre para que finalmente yo me lo creyese. Ya había estado en otro programa de supervivencia «El Conquistador del Fin del Mundo», hace 10 años, en la edición 11. No tengo mucha idea de supervivencia pero sí que me fue bastante bien en el programa y bueno al final lo que la vida me ha enseñado durante mi recorrido, tengo 38 años, ha sido sobrevivir día a día. Soy una mujer superaventurera, y eso fue lo que me impulsó a decidir que estaba preparada para llevar esta aventura a cabo.

¿Conocíais el programa?

Ainara: Sí que había visto algún episodio, pero siempre por encima. Sabía que era muy duro, pero como yo en la furgoneta tampoco tengo tele... Cuando me dijeron que iba a entrar me tragué prácticamente todo.

José: Ya había visto algún corte que otro. Gente en la selva que la sueltan allí y tiene que arreglarse la vida. Y yo decía, pero, esta gente ¿cómo hacen esto? Cuando los ves en la tele queda más grandioso, son auténticos supervivientes. Yo vivo en Alicante y no he cazado un conejo en mi vida, ¿cómo voy a hacer esto? Porque en casa está muy bien, pero una vez que estás en la selva dices esto va a funcionar. Yo hacía mis prácticas aquí, pero venía a mi cama a dormir y después me comía un pollo asado de la barbacoa, pero allí o te funciona lo que tú haces o tienes un problema.

Cuando os dijeron que las imágenes estarían sin pixelar ¿os echasteis para atrás?

Ainara: De primeras, pensé que el formato no iba de eso, de la desnudez, que iba de sobrevivir. De primera sí que me eché para atrás y fue mi madre la que me animó y me dijo a ver «Ainara, si pierdes la oportunidad, no la vas a volver a tener». Si digo que no, porque luego me vaya a ver todo el país o todo el mundo, me voy a perder la oportunidad de mi vida de vivir eso. Ya lo he vivido y la verdad que me hubiera arrepentido.

José: A mí no me gusta estar desnudo delante de la gente; es mi parte privada, tengo mucho pudor. Y de hecho lo comenté con varias personas. Pero realmente al final es irrelevante, lo que importa es la experiencia. Es todo un poco incómodo.

Ainara: No sentí ni por parte de las personas que estaban allí ni por parte de mi compañero ninguna incomodidad en ningún momento. Fue todo superrespetuoso.

¿Qué fue lo más duro?

José: No me resultó complicado decir que sí. Llegar a Colombia no me resultó duro en absoluto. Para mí lo más duro fue la convivencia con Ainara. A lo mejor es que no se puede ver desde fuera. Nos sacan 15 minutos y hemos dejado allí tres días. Y son tres días de cansancio, sol, hambre, frío, no te tapas con nada, hay garrapatas, hay tarántulas. Se toman todos los días decisiones críticas. Y Ainara y yo somos personas que nos parecemos en ciertas cosas, pero chocamos en otras. Van a suceder cosas que mucha gente no va a entender, se van a producir cambios que mucha gente no va a entender, pero es que estábamos allí para sobrevivir y no para estar discutiendo. Hemos hablado a posteriori y es importante que la gente que vea el programa, lo vea desde el prisma de Colombia o de «Aventura en pelotas». Es importante que empaticen con nosotros y que entiendan por lo que estamos pasando. Somos bombas de relojería andantes a nivel emocional y saltamos.

Ainara: Para mí lo más duro fue el hecho de no dormir.

¿Qué habéis aprendido?

Ainara: A controlar mis impulsos. Ahora razono mucho más las cosas. También he aprendido a ser más humilde, más humana y mejor persona.

José: Yo a nivel técnico lo he aprendido todo. A nivel mental, yo venía con algunas cosas de mi pasado que no había podido conseguir, especialmente un viaje que tuve a Siberia, que lo pasé muy mal. Venía un poco con esa espinita clavada, y a mí me hizo demostrarme a mí mismo que sí se puede.