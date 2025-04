Ascenso y caída de un sueño: el día que quebró MoviePass

«Parecía un sueño, pagabas una cuota mensual y puedes ir al cine todos los días». Así es como empieza el documental «Auge y Caída de MoviePass», que TCM estrena el martes 22 de abril, producido por HBO y dirigido por Muta’Ali, que analiza el ascenso meteórico y la posterior implosión de la compañía que prometió ser «el Netflix de los cines». Este servicio de suscripción, lanzado en 2011 en Estados Unidos, ofrecía a los espectadores comprar entradas de cine pagando un precio fijo al mes. En el film, producido entre otros por el actor Mark Wahlberg, se incluyen entrevistas con los fundadores y creadores de la compañía, Stacy Spikes y Hamet Watt, y con Mitch Lowe, el CEO de la empresa que la impulsó a lo más alto, pero que, al final, no pudo detener su caída.

Era el sueño dorado de todos los aficionados al cine: pagar una suscripción mensual y entrar en cualquier cine de los Estados Unidos para ver la película de estreno que quisieras, sin importar el día y la sesión. Eso prometía MoviePass, una compañía fundada en 2011 por Stacy Spikes y Hamet Watt, dos emprendedores que provenían, respectivamente, de los sectores de la industria del entretenimiento y de la tecnología. Su idea era muy simple. Ambos estaban molestos por la entrada de Netflix en juego. Por entonces la plataforma te permitía ver películas en casa. Y estos dos creativos pretendían que la gente volviera a las salas. Solo había que descargar una aplicación en los teléfonos móviles asociada a una tarjeta de crédito, cobrar una suscripción al mes y que los usuarios pudieran ver cualquier película de la cartelera. El problema era que para sostener semejante negocio se necesitaba una gran cantidad de suscriptores y contar con suficientes fondos económicos.

El documental «Auge y caída de MoviePass» cuenta las dificultades que se encontró la compañía en los primeros años de su funcionamiento y los obstáculos que puso la principal cadena de cines de los Estados Unidos, AMC, para colaborar con ellos. Por entonces, MoviePass cobraba a sus usuarios 39,95 dólares al mes. Los suscriptores en todo el país no superaban los 20.000. Fue entonces cuando entró en la compañía como CEO Mitch Lowe, un ejecutivo que había trabajado previamente en plataformas de streaming como Netflix y en empresas de alquiler de vídeos como Redbox. Lowe consiguió que una gran compañía de análisis de datos, Helios and Matheson, adquiriera en 2017 una participación mayoritaria en MoviePass y se cambió de estrategia. Se redujo el precio de la suscripción a 9,95 dólares al mes. Moviepass aumento el número de usuarios llegando a superar los tres millones de suscriptores. Sin embargo, ese precio de 9,95 dólares al mes no era sostenible porque MoviePass tenía que pagar a los cines el precio total de las entradas, una media de 11,50 dólares. El negocio no era en absoluto rentable. De hecho en un informe de cuentas de 2017 reflejó unas pérdida de más de 150 millones de dólares. Pero el documental no se centra únicamente en temas económicos. También trata aspectos sociales y políticos. Stacy Spikes y Hamet Watt, los fundadores de MoviePass, son afroamericanos mientras que Lowe y Farnsworth, directivo de Helios and Matheson, son blancos. A partir de 2017 comenzó el declive de la compañía. Mitch Lowe y Ted Farnsworth intentaron reducir costes, pero no lo consiguieron. Además, tomaron algunas decisiones que bordeaban la legalidad, como dar instrucciones a los empleados para que cambiaran las contraseñas de aquellos usuarios que más utilizaban el servicio.