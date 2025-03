Bustamante, Caprile y un plató sin sentido: así se despide la semana en “José Mota No News”

Hay programas que no necesitan justificar nada. Se presentan, se sueltan y dejan que la locura haga su trabajo. “José Mota No News” se ha consolidado como ese tipo de espacio: una comedia semanal que no busca hacer crítica social ni ser ácida, sino desactivar cualquier expectativa de sentido. Y esta semana, con la llegada de David Bustamante y Lorenzo Caprile, la fórmula promete alcanzar un nuevo nivel de desvarío organizado.

Bustamante, que lleva años alternando el escenario con los platós, no llega precisamente a terreno seguro. Aquí, las entrevistas se transforman en sketches, las preguntas comprometidas se disfrazan de gag, y siempre hay un personaje a punto de sabotear la conversación. En su caso, será el legendario “cansino histórico”, esa criatura de otro tiempo que aparece solo para interrumpir… y quedarse más de la cuenta.

Caprile, por su parte, es otra clase de invitado: más contenido, más serio en su dicción, pero con ese sentido del humor filoso que solo alguien del mundo de la moda puede afilar. En esta edición, no solo hablará de su papel en “Maestros de la Costura Celebrity”, sino que tendrá que enfrentarse a un reto tan improbable como todo lo demás: ayudar a personajes a parecer lo que no son. Una paradoja en un programa donde nada es lo que parece.

El equipo habitual —José Mota, Patricia Conde, Santiago Segura y Flo— sigue actuando como anfitrión de una fiesta que nunca tiene guion cerrado. Y como si eso no fuera suficiente, regresan los Chunguitos del programa, Federico de Juan y Javier Quero, con su particular lectura de la actualidad: desordenada, descontextualizada y, por supuesto, innecesaria. Pero efectiva.

El broche final lo pone el dúo “Canas versus Panas”, con Erola Jons y Animalize dispuestos a seguir bajando la media de edad del plató a base de retos absurdos. Esta vez, Flo, Mota y Segura se enfrentarán a una prueba intergeneracional que, según adelantan, “no dejará a nadie indiferente”. Traducido: algo ridículo va a pasar y nadie va a frenarlo.

En una televisión cada vez más obsesionada con la sobriedad o el formato premium, “José Mota No News” sigue reivindicando el valor de la comedia caótica, de la mezcla imposible y del humor sin instrucciones de uso. Esta semana lo vuelve a demostrar: invitar a Bustamante y Caprile en el mismo episodio solo puede nacer de una certeza clara… que en este plató, el sinsentido tiene perfecto sentido.