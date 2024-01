El cariñoso mote que utiliza Ana Pastor para llamar a su marido Antonio Ferreras en la intimidad

Durante su visita al plató de Sonsoles Ónega, Ana Pastor, la reconocida presentadora de La Sexta, dejó a un lado la promoción de su nuevo programa, Generación TOP, para adentrarse en detalles íntimos de su vida personal, especialmente relacionados con su compañero Antonio García Ferreras.

Desde el inicio, Ónega se dirigió a Pastor para preguntarle sobre su vida fuera de las cámaras. "A ti cómo te llaman, Pastor, Ana, jefa... Bueno, tú estás casada con Antonio García Ferreras", indagó la presentadora de Antena 3 Televisión. "Bueno, no estamos casados. Pero como si lo estuviéramos", aclaraba Pastor.

La charla no tardó en adentrarse en terreno más personal cuando Ónega hacía referencia a cómo suele dirigirse Ferreras a ella en la televisión. "¿En casa también te llama Pastor?", preguntaba la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'. Pastor afirmaba y entonces soltaba la confesión: "Bueno, yo en casa le llamo Ferri".

Pastor no dudó en explicar la dualidad en los nombres utilizados. "En el teléfono lo tengo guardado como Ferreras, como le tendrás tú o mucha gente", matizó. "Pero yo le llamo Ferri, en directo, no, aunque alguna vez sí se me escapa, soy humana", añadía Pastor, desatando las risas y las bromas en el plató. Entre sonrisas, Ónega no pudo evitar sacarle partido a la situación. "Le pido a Ferri que me haga una tortilla francesa", soltó con humor la conductora, haciendo alusión al mote cariñoso de Pastor para su pareja.