Carlos Sobera y la historia de superación de su invitada en 'First Dates': "Me considero una luchadora"

Durante la noche del pasado miércoles, Carlos Sobera recibió, como viene siendo habitual todas las semanas, a una nueva tanda de comensales del restaurante de 'First Dates'. El programa, centrado en la búsqueda de la química a lo largo de una cita a ciegas lleva años descubriendo historias de lo más curiosas. Una de estas historias dejó sorprendido al presentador, quien tuvo un rato para conocer a su invitada antes de que llegase la cita de ella.

Susana, de Madrid y de 58 años, se definía en su presentación como una persona orgullosa por haberse atrevido a ser ella misma: "Me considero una luchadora". Tras entrar al restaurante, Carlos Sobera se interesaba por conocerla y saber un poco más de sus vivencias. "Eres una mujer trans y tienes una historia detrás bastante interesante que quiero que me cuentes. Cuando surge esto, en qué momento...", comentaba el de Baracaldo.

El punto de inflexión en su vida

"Empecé a vestirme de mujer con 14 años, lo hacía a escondidas", empezaba desarrollando la invitada. La madrileña afirmó que "llegó un momento, en 2017, que me plantearon una operación muy delicada y me di cuenta de que en ella me podía quedar y no había vivido todo lo que quería como mujer". "Decidí dar el paso definitivo, ir a la unidad de género y empezar con el tratamiento hormonal. Pero me cuesta mucho encontrar a una mujer que me acepte como soy". Como ella misma concluía antes de pasar a una agradable velada, lo más importante para ella fue que sus hijos aceptaran su nueva identidad.

Susana y Carlos Sobera en 'First Dates' Mediaset

Una ocasión perfecta para liberarse

La cita de Susana, Paola, también era de Madrid, y tenia 47 años. "Soy una persona muy cariñosa, muy mimosa. Me gustan mucho los abrazos, incluso más que el sexo. Es que tengo muchas ganas de enamorarme", comentaba ella, además de explicar que era agente SAC.

Paola y Susana en 'First Dates' Mediaset

Tras conocerse en la barra, ambas pasaron a la mesa para cenar y conocerse mejor. La agente contó que nació en Alemania, pero que al cumplir 20 años decidió cambiar el frío europeo por el calor mediterráneo. Al final, Susana sí que quiso tener una segunda cita con la alemana porque "hemos tenido una conversación fluida". Pero Paola, en cambio, prefirió dejarlo en una bonita amistad: "Buscamos cosas diferentes".