La Inteligencia Artificial revela cómo es la cita perfecta en 'First Dates'

La llegada de la Inteligencia Artificial a nuestras vidas ha supuesto un antes y un después en el devenir de nuestros días, acelerando muchos procesos y ayudando en más de un trabajo. Sin embargo, los impulsores de esta tecnología, pensada para conseguir avances médicos entre otras funciones, jamás pensaría que sería utilizado para conocer cómo sería una cita perfecta. Esta pregunta fue ayer preguntada en 'First Dates' por una comensal del programa de citas de Cuatro y la respuesta te sorprenderá.

La IA pronostica un final feliz

María aterrizó en el reality de citas presentado por Carlos Sobera y dejó claro desde el principio sus gustos. "Me gustan mucho las películas de amor, leo mucho sobre ese tema y sobre los cuentos de hadas. Desde pequeña he sido muy fan de Disney", comentaba la joven colombiana, quien llevaba poco más de un año en nuestro país y admitió que viajar es lo más le gusta. Hasta aquí todo normal, pero cuando el maestro de ceremonias vasco preguntó cómo sería su chico ideal, María sorprendió sacando su teléfono móvil y escribiendo en ChatGPT como sería su chico ideal. "Cuando no sé muy bien lo que quiero utilizo la Inteligencia Artificial" exponía la joven comensal de 'First Dates' dejando anonadado al propio Sobera, que había mucho muchas cosas en este programa en casi 10 años de existencia, pero siempre hay hueco para seguir sorprendiéndose. "Me dice que sería alguien que combinara inteligencia emocional y pasión por la vida. Que necesito un hombre con mentalidad abierta, seguro de sí mismo, con metas claras, atento y detallista" leía la comensal lo que la IA le había contestado y Sobera entre risas espetó que esas exigencias son "las mismas que el resto de participantes de 'First Dates' sin necesidad de utilizar Inteligencia Artificial". Antes de conocer a su cita, María volvió de dejar claro que utiliza la IA para todo. "Cuando estoy hablando con un chico y me quedo sin ideas sobre qué seguir conversando, pongo en la IA: temas interesantes para hablar con un hombre. Y ahí me salen un montón de opciones", espetaba la joven colombiana, reflejando que ChatGPT es indispensable para su día a día.

Lázaro llegó a su cita en 'First Dates' con entusiasmo, expresando su amor por la fiesta, el baile y las risas. María, su compañera de la noche, quedó impresionada por su estilo y presencia. Al sentarse a cenar, comenzaron a conocerse mejor. María compartió su pasión por viajar, destacando que le aporta conocimientos y experiencias valiosas. Sin embargo, hubo un momento de desencuentro cuando descubrió que Lázaro no sabía bailar. La joven colombiana comentó que, en su país, la mayoría de los hombres dominan el baile, mientras que en España no es tan común. A pesar de ello, intentó enseñarle algunos pasos de salsa en la zona privada del restaurante. Lázaro se mostró receptivo y aseguró que no le daba vergüenza intentarlo. Durante la conversación, María reveló su fascinación por la Inteligencia Artificial, y ambos intercambiaron opiniones sobre diversos temas. Aunque la conexión fue evidente, ciertas diferencias en política e inmigración generaron tensión. Sin embargo, esto no impidió que ambos quisieran darse una nueva oportunidad. María estaba convencida de que podrían divertirse juntos, y Lázaro, con curiosidad, aceptó ver qué les deparaba el futuro. Así concluyó una cita con momentos de química, aprendizaje y diferencias.