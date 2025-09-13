Colaboradores de 'Espejo Público', sobre la última moda que afecta a familia y amigos: "Es una monstruosidad"

Durante la emisión de este viernes de 'Espejo Público', el programa decidió organizar una corta pero enriquecedora tertulia acerca del uso que le damos a los teléfonos móviles. Si bien la comunicación, las redes sociales y la conexión a Internet siguen siendo las razones principales detrás de su utilización, cada vez son más las personas interesadas en saber dónde se hallan sus conocidos.

Ariadna es estudiante de Farmacia, y aseguraba usar una aplicación en su teléfono para rastrear a sus amistades e incluso a su hermana. "Está en el pueblo ahora", comentaba la universitaria. De acuerdo con la psicóloga Ana Vidal, este tipo de tecnologías esconden riesgos potenciales, que van desde la obsesión hasta el rechazo ligado a la ansiedad.

Atentos a cualquier movimiento

Uno de los invitados del día, el actor y cómico Felisuco, hacía referencia a la novela '1984' de George Orwell para matizar esa nueva realidad en la que nos vigilamos los unos a los otros. "Los jóvenes aceptan ser controlados de forma voluntaria", recalcó.

Juan Soto Ivars, contertulio del matinal de Antena 3, quiso posicionarse totalmente en contra de esta moda, tildándola de "monstruosidad y abominación". Según el periodista, acostumbrarse a este tipo de relaciones puede suponer "el fin de la libertad".

El también colaborador del programa Nando Escribano aparecía entonces en plató al lado de la hija de Felisuco, Daniela, quien criticaba el uso de la geolocalización. "Me parece un sindiós", declaraba la joven. La sorpresa llegaba cuando ella confesaba que su padre había pasado por alto mencionar que él mismo rastreaba la ubicación de su hija.

"¿¡Qué?! ¡Pero qué cínico!", soltaba totalmente en shock Susanna Griso, quien instaba con su tono a que el actor diese una explicación. "Pienso que ya está donde no debe o haciendo algo que no debe", admitió Felisuco, antes de comprometerse a eliminar la aplicación al momento.