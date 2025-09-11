Una madre denuncia en 'Espejo Público' las amenazas por parte de su compañera de piso: "Quería lanzar a mi bebé por el balcón"

Tras analizar la actualidad política más relevante en nuestro país, Miquel Valls le proponía a Susanna Griso y al resto del equipo de 'Espejo Público' un ejercicio muy simple. El copresentador de sucesos del matinal de Antena 3 enseñó a la cámara dos cuencos: uno con potito y otro con cristales. Tras mezclar el contenido de ambos recipientes, Valls lanzó una pregunta al aire: "¿Se imaginan lo que podría pasar?"

De esta escalofriante forma, el programa daba paso a la que era una de las noticias más comentadas de la semana. Una pareja del distrito madrileño de San Blas-Canillejas era detenida tras haber metido cristales en el tarro de la comida del hijo de sus compañeros de piso.

"Ese niño se llega a tomar ese trozo de cristal por todo el tracto digestivo y probablemente hubiera muerto", señalaba con toda seguridad Beatriz de Vicente, contertulia habitual del magazine matutino. Tras reaccionar a algunas imágenes que definían la horrible convivencia entre las dos familias, Susanna Griso conectaba en directo con San Blas, donde se encontraba Claudia, madre del bebé en cuestión.

Un complot surgido a modo de 'venganza'

La gran incógnita detrás de este terrorífico episodio, cómo no, era el móvil de la pareja para atacar al hijo de sus compañeros. Claudia lo tuvo claro a la hora de dar una respuesta: la detenida se había quedado embarazada prácticamente al mismo tiempo que ella, pero sufrió un aborto y perdió al bebé que esperaba.

"Empezaron los empujones, los insultos, nos empezaron a robar comida, etc.", señaló Claudia como ejemplos del devastador cambio de actitud que experimentó su compañera. Sin embargo, la tensión no hizo más que agravarse, con la madre declarando en riguroso directo una amenaza que dejó a Griso descolocada. "Dijo que quería lanzar a mi bebé por el balcón", expresó visiblemente emocionada.

Después de averiguar como Claudia descubrió que la mujer arrestada había introducido los trozos de vidrio, la presentadora estaba sin palabras. "Imagina que te pone matarratas, es que no te das ni cuenta [...] Estás viviendo con un monstruo", sentenció Susanna, ante una entrevistada que todavía no se había recuperado del susto.

Sin embargo, la sorpresa llegaba al final de la entrevista: ambas parejas siguen viviendo juntas. Esto se debe a que, si bien Claudia y Joel (su pareja) pidieron una orden de alejamiento contra sus compañeros, hay más mayores de edad viviendo en la casa, lo que dificulta el proceso para determinar los responsables de ese intento fallido de infanticidio. "Prácticamente no duermo", comentó Claudia, quien afirmó que Joel trabajaba de noche, dejándola por lo tanto desamparada cuando las luces se apagan y solo queda el silencio.