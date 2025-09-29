El Consejo de Informativos de RTVE condena las amenazas de Vox: “Un ataque injustificable y violento”

El Consejo de Informativos de RTVE ha expresado su rechazo a las declaraciones del diputado de Vox Manuel Mariscal Zabal, que durante una intervención en el Congreso se dirigió al presidente de la Corporación, José Pablo López, afirmando: "Solo tenemos una duda: si entraremos en RTVE con motosierra o con lanzallamas".

El órgano de representación de los periodistas de la radiotelevisión pública lamenta lo que califica como un "ataque injustificable y violento". En un comunicado, recuerda que las críticas son legítimas en democracia, pero subraya que las palabras de Mariscal Zabal traspasaron los límites: "Ver cómo un diputado amenazaba con entrar en RTVE con una motosierra o un lanzallamas hace pensar en las épocas más oscuras que ha vivido la humanidad".

Los profesionales de RTVE admiten que resulta "muy difícil trabajar en RTVE y no ofenderse con estas palabras". Y recuerdan que han cubierto guerras, catástrofes y situaciones de riesgo "con el único ánimo de servir, con el único ánimo de informar". Por ello, sostienen que "no nos merecemos esto".

El Consejo reivindica además la necesidad de una RTVE independiente, que garantice la labor de los periodistas sin injerencias políticas ni desvío de recursos hacia fines partidistas.

En relación a la respuesta que dio el presidente de la Corporación, los representantes de los trabajadores destacan que en el Congreso se percibió "una animadversión muy primaria" y advierten del riesgo de que ese clima de crispación se traslade a la sociedad. "Incluso por la televisión se podía 'oler' el odio", aseguran.

El comunicado concluye con un llamamiento a la responsabilidad política y social: "El clima de crispación en España está empezando a ser irrespirable. Sabemos que la polarización puede dar votos e incluso audiencia, pero no debemos contribuir a ella, ni desde fuera ni desde dentro de RTVE".