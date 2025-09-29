Paula Ordovás relata el infierno que sufrió tras ser abusada con tan solo 4 años: "En vez de estar viviendo, estaba sobreviviendo, era mi peor enemiga"

Con más de medio millón de seguidores, Paula Ordovás es una de las creadoras de contenidos de referencia en nuestro país y hace unas semanas se sinceró con sus seguidores, contando el desgarrador suceso que padeció con apenas 4 años de edad. Todo este duelo lo ha narrado en un libro que hoy a ido a presentar a 'Espejo Público' y con sus declaraciones ha dejado enmudecidos a los presentes en plató del espacio matinal de Antena 3. Paula Ordovás se sinceró al hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida. La creadora de contenido reconoció que durante años convivió con las secuelas de los abusos sexuales sufridos entre los cuatro y los seis años. Explicó que había llegado a “normalizar comportamientos del entorno familiar que tampoco eran normales”, lo que la llevó a vivir de manera disociada. “En vez de estar viviendo, estaba sobreviviendo, era mi peor enemiga”, admitió, visiblemente emocionada. Esa experiencia, añadió, derivó en una autoexigencia excesiva que se convirtió en algo “destructivo”, ya que sentía la necesidad constante de ser perfecta para no volver a experimentar una situación dolorosa o imperfecta.

Paula Ordovás en 'Espejo Público' Antena 3

Su hermano le empujó a contar la verdad

En la entrevista con Susanna Griso, también relató cómo reaccionó su familia al conocer lo ocurrido. Según explicó, su madre trató de apoyarla, pero “no tenía las herramientas para acompañar y tampoco buscó las herramientas que yo necesitaba fuera”. Recordó que lo que más le preocupaba de niña era no poder proteger a su hermano pequeño, un miedo que finalmente la empujó a contar la verdad. Con el paso de los años asegura haber perdonado a su agresor, aunque reconoció que aún trabaja en sanar la relación con su madre para poder sentirse en paz consigo misma.