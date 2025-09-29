El ‘Late Xou con Marc Giró’ recibe este martes a Imanol Arias, María Barranco y Guitarricadelafuente

El 'Late Xou con Marc Giró' vuelve este martes a La 1 y RTVE Play con un cartel de invitados de lujo. El presentador recibirá a Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de la obra teatral 'Mejor no decirlo', una comedia que retrata la convivencia de un matrimonio de larga duración y que pone en juego la importancia de saber cuándo hablar y cuándo callar. Ambos compartirán con Giró divertidas anécdotas y confesiones inéditas.

La música llegará de la mano de Guitarricadelafuente, que atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tras su nominación a los Latin Grammy por el videoclip 'Full time papi'. El artista visitará el programa para presentar su gira internacional y revelar algunos de sus secretos mejor guardados.

Además, el humorista y escritor Pepe Colubi regresará con su sección habitual, aportando su particular visión cargada de ironía y humor. El 'Late Xou con Marc Giró', el late night clásico de la televisión pública, se emite cada martes por la noche en La 1 y está disponible también bajo demanda en RTVE Play.