laSexta arrasa en los GEMA Awards y Eyes & Ears con su cambio de imagen

El nuevo universo gráfico de laSexta no solo ha transformado su pantalla, también ha llamado la atención del mundo entero. El canal de Atresmedia ha sido reconocido con una doble nominación en los prestigiosos GEMA Awards Global, y además se posiciona como candidato en los International Eyes & Ears Awards, dos de los certámenes más relevantes del sector audiovisual internacional. Y todo gracias a un rebranding que ha sabido ser atrevido, coherente y visualmente rompedor.

Los GEMA Awards Global han nominado a la cadena en dos categorías: "Brand Image" por su rediseño integral y "Brand ID’s" por la campaña del 18º aniversario. Mientras tanto, los Eyes & Ears Awards han incluido a laSextaen la categoría "Best New Design Package", un reconocimiento que subraya el impacto de su nueva propuesta estética. Con esta lluvia de nominaciones, la cadena confirma que su evolución no es solo visual: es estratégica.

El rediseño parte del espíritu transgresor y juguetón que siempre ha definido a laSexta, pero le añade un nivel superior de sofisticación visual. El nuevo logotipo, aunque fiel a la forma original, se ha estilizado con un color verde más vibrante y una estructura más armónica. Se ha creado además una tipografía propia, con caracteres especiales, que refuerza el carácter expresivo y dinámico del canal.

Una de las claves del éxito ha sido el logo polimorfo, capaz de adoptar hasta seis formas distintas. Este elemento no solo decora, sino que se convierte en protagonista de la experiencia visual, sirviendo como guía, señalizador, transitor y hasta selector de navegación. Se trata de un recurso que añade capas de significado a la imagen del canal, haciéndola interactiva y viva.

También se ha renovado por completo la continuidad del canal, con una paleta cromática más abierta y adaptable, y un sistema gráfico que da versatilidad a cada emisión. El resultado es una marca que no solo comunica, sino que conversa con el espectador, y lo hace desde un lenguaje estético reconocible, flexible y moderno. Este diseño no busca ser neutral: busca ser recordado.

Con estos reconocimientos, laSexta demuestra que arriesgar con inteligencia visual tiene recompensa. Su nueva imagen no es un simple lavado de cara, sino una declaración de principios creativos, que la posiciona entre los medios más audaces e innovadores del panorama internacional. Y lo mejor es que todo apunta a que este es solo el comienzo de una nueva etapa visualmente brillante.