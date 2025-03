Conspiración: Netflix retrasa el estreno de "American Manhunt: Osama bin Laden" en el cumpleaños del líder de Al Qaeda

Todo lo que rodeaba a Osama bin Laden, y aún lo rodea 14 años después de su muerte, tiene aroma a conspiración. El líder terrorista fue asesinado el 2 de mayo de 2011 por fuerzas de operaciones especiales de EE. UU. en el complejo de Abbottabad. Ahora, 14 años después, en la semana en la que hubiera cumplido 68 años, Netflix había anunciado que protagonizaría la tercera entrega de su serie documental "American Manhunt", pero la fecha ha pasado y no se sabe nada de la producción, indignando a los suscriptores y disparando nuevas teorías de la conspiración.

La serie documental estaba ya planificada. Después de "American Manhunt: OJ Simpson" de 2025 y "Manhunt: The Boston Marathon Bombing" de 2023 , la última entrega de la franquicia Manhunt, dirigida por Mor Loushy y Daniel Siva, se centra en la búsqueda del extremista islámico Osama bin Laden. Fue en febrero cuando Netflix confirmó el estreno el 10 de marzo en una publicación en X, ahora eliminada , que decía: «Poder. Terror. Legado. La verdadera historia al descubierto. American Manhunt: Osama bin Laden se estrena el 10 de marzo». Sin embargo, cuando los espectadores buscaron la docuserie en Netflix el lunes, aparecía como «próximamente».

Imagen con el anuncio de la fecha Netflix

La entrega estaba encaminada a contar cómo fue la busca y captura de Bin Laden con todo detalle, además de contar con los testimonios de militares y agentes de inteligencia. Esto incluye al equipo de inteligencia que rastreó a Bin Laden durante décadas y a los jefes de espionaje del FBI y la CIA sobre el terreno, hasta llegar al SEAL de la Marina que disparó personalmente a Bin Laden.

Osama bin Laden comenzó su carrera terrorista como parte de la insurgencia muyahidín contra la ocupación soviética de Afganistán en la década de 1980. Fue después de que las tropas estadounidenses comenzaran a desplegarse en Arabia Saudita durante la Guerra del Golfo de 1990-91 que rompió con el reino y se trasladó a Sudán. A partir de 1992 se convirtió en objetivo tras estar detrás de atentados como el bombardeo del Hotel Gold Mohur en Adén, Yemen. En 1993, el grupo mató a seis personas e hirió a más de mil tras bombardear el World Trade Center de Nueva York. En 1998, terroristas vinculados a Al Qaeda atentaron contra las embajadas estadounidenses en Nairobi (Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania). Al año siguiente, Bin Laden aparecería por primera vez en la Lista de los Más Buscados del FBI. En el año 2000, terroristas suicidas de Al Qaeda hicieron estallar una pequeña embarcación llena de explosivos C-4 contra el casco del destructor de misiles guiados USS Cole, matando a 17 personas e hiriendo a otras 37.

En cuanto se ha sabido del retraso la indignación de los suscriptores se ha desatado. "He cancelado mi suscripción a Netflix. Esta es la última vez que Netflix miente sobre el lanzamiento de una serie para mí", escribió uno en la red social X, apoyado por otros "¿Sabes qué odio? Cuando pagas por algo y no obtienes lo que pagas. @netflix ha subido los precios, lo que me ha obligado a bajar de categoría y a aguantar los anuncios. Ayer se suponía que iban a estrenar un documental sobre Osama Bin Laden, pero no está". La respuesta de Netflix, según apunta "Forbes" en un correo electrónico del 11 de marzo, es que la fecha de estreno se modificó debido a un cambio de programación, pero sin dar una nueva ni más pistas.

Teorías de la conspiración

Entre las teorías que se barajan por este cambio de fechas algunos señalan que tiene que ver con la coincidencia con el Ramadán e incluso con la fecha del cumpleaños del terrorista, nacido el 10 de marzo de 1957. Las especulaciones también sugieren que ha habido algún tipo de presión por parte del Gobierno de EE.UU. ya que la serie contiene material sensible de inteligencia que nunca antes se había mostrado.