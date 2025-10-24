Cristina, 47 años y dos trabajos: “Comparto piso con nueve personas porque no puedo permitirme ni un loft”

Cristina Naranjo, de 47 años, acudió este viernes al Programa de Ana Rosa para contar una historia que ha conmovido a muchos espectadores. A pesar de tener dos empleos, Cristina se ve obligada a compartir piso con nueve personas extranjeras por no poder afrontar el precio de un alquiler en solitario. “Trabajo todos los días, y aun así no me llega para vivir sola”, confesó, visiblemente emocionada.

La de Ciudad Real, explicó que su situación no es un caso aislado, sino una realidad que afecta a cada vez más trabajadores en España. “No estoy parada, no soy una persona que no quiera trabajar. Tengo dos empleos y, aun así, no puedo ni alquilarme un pequeño loft”, lamentó. Su testimonio generó un intenso debate en el plató sobre la subida de los precios del alquiler y la falta de opciones asequibles para personas con ingresos medios.

Según relató, comparte una vivienda de nueve habitaciones con nueve personas de diferentes nacionalidades. “Nos turnamos para usar la cocina y el baño.”, contó. Pese a la precariedad, Cristina intenta mantener el ánimo: “Me da vergüenza contarlo, o volver a pueblo con mis padres, pero al final no queda otra. No se puede vivir con lo que se gana”.

El caso de Cristina pone rostro a un problema estructural. Los alquileres en las grandes ciudades han alcanzado máximos históricos y los salarios no han seguido el mismo ritmo.