Can Yaman llega a España: el galán turco rueda su primera serie en nuestro país

El actor Can Yaman, conocido por su papel protagonista en la exitosa serie turca 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', ha comenzado el rodaje de su primera ficción en España. Se trata de un thriller romántico de ocho episodios producido por Secuoya Studios, que marcará también su debut interpretando en español.

Aunque la serie aún no tiene título confirmado ni plataforma de emisión, la productora ha adelantado que muy pronto se dará a conocer el reparto completo, en el que figurarán rostros muy conocidos del panorama audiovisual español.

El CEO de Secuoya Studios, Brendan Fitzgerald, ha subrayado la importancia del proyecto: "Este nuevo proyecto representa un nuevo hito en la estrategia internacional de Secuoya Studios. Contar con Can Yaman al frente de su primera serie en español, respaldado por un equipo técnico y artístico excepcional, reafirma nuestra misión de crear contenido de alta calidad con proyección global".

Por su parte, el intérprete turco ha expresado su entusiasmo por este paso en su carrera: "Trabajar por primera vez en España es una experiencia muy especial para mí. Siempre he sentido una gran conexión con el público español, y poder rodar aquí, en su idioma y con un equipo tan talentoso, es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido a Secuoya Studios por confiar en mí y ofrecerme la oportunidad de formar parte de una producción que combina emoción, acción y una gran calidad artística".

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Eduardo Galdo ('La Encrucijada'), creador de la idea original, y Lele Portas ('Heridas'). Además, Ángela Obón ('4 estrellas') y Daniel Corpas ('Cuando nadie nos ve') firman el guion, que promete una historia cargada de intriga, acción y profundidad emocional.

La trama gira en torno a un agente secreto traicionado que pasa de ser un héroe con un historial impecable a convertirse en el hombre más buscado de España. En su intento por limpiar su nombre y evitar un robo millonario a las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad… o su única salvación.