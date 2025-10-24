‘Universo Calleja’ aterriza en China: los nuevos famosos que acompañan al aventurero de Mediaset

El presentador Jesús Calleja ha puesto rumbo al continente asiático para continuar las grabaciones de la segunda temporada de ‘Universo Calleja’, el formato de aventuras de Mediaset producido por Zanskar. Tras explorar Canadá en la primera parte de esta nueva tanda de episodios, el aventurero se embarca ahora en un viaje por China, acompañado de un variado grupo de rostros conocidos del deporte, la interpretación y las redes sociales.

Entre los participantes de esta etapa se encuentran los creadores de contenido Lola Lolita, Sofía Surferss, TheGrefg e IlloJuan; los actores Luis Zahera, Gorka Otxoa e Hiba Abouk; la atleta María Pérez; la extenista Arantxa Sánchez Vicario y el repostero Jordi Roca. Todos ellos compartirán con Calleja nuevas experiencias en enclaves únicos del gigante asiático, donde el reto físico y la emoción se mezclan con momentos personales y confesiones inesperadas.

El propio Calleja ha explicado que los viajes del programa permiten “ver la versión más auténtica de cada persona”. Además, ha destacado el valor de “las emociones compartidas y las historias” que surgen durante las grabaciones, por encima incluso de los desafíos o los paisajes.

La segunda temporada de ‘Universo Calleja’ contará con 16 invitados en total. Su primera mitad, rodada en Canadá, reunió a Maxi Iglesias, Ruth Lorenzo, Santi Millán, Ana Peleteiro, Willy Bárcenas y Raúl Pérez. Por el momento, Mediaset no ha anunciado la fecha de estreno de esta nueva entrega, aunque promete seguir mostrando el lado más humano y aventurero de sus protagonistas.