El esperado regreso de Kiko Hernández a la TV: así ha sido su reaparición en ‘No somos nadie’

Kiko Hernández ha vuelto a la televisión. El colaborador, uno de los rostros más reconocibles del universo ‘Sálvame’, ha reaparecido este viernes en TEN junto a Carlota Corredera, confirmando su próxima incorporación al magacín ‘No somos nadie’. Su regreso se produce más de tres meses después de su última aparición televisiva, en el cierre de ‘Tentáculos’, el programa que compartía con la presentadora antes del parón veraniego.

La sorpresa se produjo en directo, cuando Kiko irrumpió en el plató mientras sus compañeros comentaban la reciente noticia del robo en casa de Iker Casillas. Su entrada provocó una auténtica revolución entre el equipo y el público, que celebró el reencuentro con uno de los colaboradores más esperados. Tras abrazar a Belén Esteban, Marta Riesco y Arnau Martínez, el televisivo tomó la palabra para lanzar un mensaje directo sobre su futuro.

“Que haya gente que desde septiembre hasta aquí me haya querido poner palitos en las ruedas... Conmigo no van a poder hoy ni mañana ni nunca”, declaró, sin entrar en detalles sobre los motivos de su ausencia. Acto seguido, confirmaba la noticia que muchos esperaban: “Seguramente muy pronto voy a volver aquí”.

Con estas palabras, Kiko Hernández despeja los rumores sobre un posible regreso a Mediaset y confirma su continuidad en TEN, donde volverá a formar parte del plantel de colaboradores de ‘No somos nadie’, producido por LA OSA Producciones.

El espacio, que arrancó en septiembre como relevo de ‘Tentáculos’ y ‘Ni que fuéramos’, ha consolidado su presencia en la parrilla vespertina de la cadena con Carlota Corredera al frente y un grupo de colaboradores que combina rostros veteranos y nuevas incorporaciones. El regreso de Hernández supone, además, un refuerzo clave para el formato, que recupera así a uno de sus tertulianos más mediáticos.