Daniel Écija y Ramón Campos: Una vida en televisión

¿Cómo las series españolas han logrado trascender fronteras y conquistar audiencias globales? ¿Qué supone la figura del showrunner en España y qué impacto tiene en la producción de contenidos? Ramón Campos y Daniel Écija, dos de las figuras más influyentes del panorama televisivo español y artífices de las series más exitosas y aclamadas a nivel nacional e internacional, analizaron en una jornada en Iberseries & Platino Indistria el presente y el futuro de la ficción televisiva en un recorrido por su trayectoria profesional.

Ambos son dos monstruos de la creación audiovisual en nuestro país. Ramón Campos es CEO de Bambú Producciones y Daniel Écija es creador, showrunner y productor y dueño de The Good Mood. La moderadora de la charla, la periodista y cofundadora de "Audiovisual 451" ya avisó al comienzo que una amiga suya ya la previno sobre cómo había de enfrentarse "a estos dos miuras; a ver cómo los toreo". Tras un paso por la trayectoria reciente de ambos, la primera pregunta fue sobre sus orígenes, o cómo "les hizo click en la cabeza para dedicarse a las televisión y a las series".

"Mi padre era marino mercante y me crió una viuda del mar que era adicta a las series, tipo 'Falcon Crest', 'Hotel y 'Santa Bárbara'. Así que original no soy porque yo hice "Gran reserva" y "Gran hotel". Me impactaron tanto esas series que mi madre tiene libretitas con diálogos que escribía", comenzó diciendo Campos, que adelantó que fue "en la universidad cuando me encontré con Écija y su serie, "Periodistas". Nos íbamos a casa corriendo para verla con las tramas de Pepón y las de Coronado. Dijimos, esto se puede hacer en España. No hay que irse fuera: se puede hacer aquí y bien"

Por su parte, Écija explicó como "accidentalmente" su entrada en el mundo audiovisual: "Mis padres eran emigrantes y nací fuera. Y accidentalmente acabé en RNE y en TVE en los años 80. Mi padre era chófer y me emplearon como botones un verano con 16 años. Fue trabajar duro y con los atascos de la N5 no era atractivo". Añadió que ya con 17 años conoció Prado del Rey y dijo ":Quiero quedarme aquí", porque consideró aquello un "ejercicio de libertad de la época, con una atmosfera relajada". Entró por oposición y empezó de ayudante de montaje y "mis padres lo celebraron". El salario era muy parecido al de su padre pero cuando le tocaba ya quedarse de fijo "me fuí a Australia a estudiar".

La presentadora quiso saber luego cómo equilibran en la actualidad la doble versión creativo/gestión. Para Campos, "siempre manda el lado creativo, la gestión viene después". Para el productor "no mandan las ventas ni los números; tuvimos proyectos que daban dinero pero no nos interesaban". En e caso de Daniel Écija, él confía en la destreza de Javier Lorenzo y Ana Gómez, "que es una suerte; son brutales en esos términos y me libero y me centro en lo creativo". Ambos creativos explicaron que sus asociaciones no les han restado libertad, ni la de The Good Mood con Media One, ni la de Bambú con StudioCanal. "Tuvimos muchas novias durante unos años, descartamos a algunas porque los números era importantes".

Sobre el estado de la industria actual y cómo vender historias originales, Ramón Campos explicó que vender estas a veces es "como saltar cuatro vallas más en los 100 metros obstáculos. Hay que convencer a gente, del tono, de que tendrá recorrido... Vivimos en la industria del miedo permanente de los ejecutivos al fracaso, a perder el sillón. Entiendo que ellos necesitan decirles a sus jefes 'esto tiene sentido'".