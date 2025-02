El debut televisivo de Anita Matamoros

Anita Matamoros, conocida influencer e hija de Kiko Matamoros y Makoke, da un gran paso en su carrera al incursionar en la televisión como presentadora. A partir del 28 de febrero de 2025, Anita co-presentará el programa ‘Show Business News’ junto al actor y cantante venezolano Francisco León. Este show, descrito como un informativo con el eslogan "el programa que no sabías que necesitabas", se dirige a una audiencia tanto en España como en Sudamérica.

La noticia fue compartida por la propia Anita a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por esta nueva etapa. El programa tiene una audiencia de "más de 20 millones de espectadores en Latinoamérica" y cuenta con "30 años de historia". Anita también destacó la calidad del equipo con el que está trabajando. Este nuevo proyecto representa una transformación en la trayectoria profesional de Anita, quien ha desarrollado principalmente su carrera en las redes sociales durante casi diez años. Anita ha expresado que la comunicación es su pasión y considera este paso como algo muy importante en su carrera.

En ‘Show Business News’, Anita y Francisco León abordarán temas de actualidad y contarán con invitados de gran relevancia. El programa ha tenido figuras como Maluma, Luis Fonsi y Eva Longoria.

Anita se ha estado preparando para este momento, tomando clases de interpretación para desenvolverse ante las cámaras.

Además de su debut como presentadora, este período coincide con la participación de su madre, Makoke, en el reality ‘Supervivientes’. A pesar de la experiencia televisiva de su madre, Anita ha confirmado que no estará presente en los platós de Telecinco para defender su concurso.

El equipo de ‘Show Business News’ ha elogiado el desparpajo de Anita, considerándolo una de las razones por las que decidieron darle esta oportunidad como presentadora. Poty Castillo también formará parte del programa.

Con tan solo 24 años, Anita Matamoros afronta este reto con ilusión y nerviosismo. "Nada me hace más feliz que compartir con vosotros que a partir del día 28 de febrero a las 21.00 estaré presentando junto a Francisco Leon la nueva temporada de ShowBusinessNews!!!! ✨ Más de 20 millones de espectadores en Latinoamérica y 30 años de historia. Un equipo increíble y unos colaboradores de escándalo!!! Llevo casi diez años en las redes, aquí he descubierto que la comunicación es mi pasión y esto es un gran paso para mi🥹 Os esperamos a todos para desmembrar toda la actualidad y no dejarnos nada. Pero NADA DE NADA", ha explicado en sus redes sociales.