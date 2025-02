El día que Pedrerol no encajó un gol: Álvaro Benito revela su tenso adiós a "El Chiringuito"

Álvaro Benito, conocido por su polifacética carrera que abarca desde su paso por el Real Madrid hasta liderar el grupo Pignoise, ha abierto una nueva ventana a su trayectoria profesional durante una entrevista en el videopodcast "The Wild Project". En esta conversación, el ahora analista de Movistar Plus+ no solo repasó su evolución en el mundo del fútbol y la música, sino que también desveló los motivos detrás de su salida de uno de los programas más icónicos del periodismo deportivo en España: "El Chiringuito de Jugones".

Todo comenzó en 2008, cuando Josep Pedrerol lo contactó por primera vez para participar en "Punto Pelota", el germen de lo que más tarde sería "El Chiringuito". "Me llamó y me dijo que estaba montando un programa de tertulia de fútbol. Al principio le dije que no, porque venía de la música y ya habíamos recibido muchas críticas por haber sido futbolistas", recuerda Benito. Sin embargo, la insistencia de Pedrerol terminó por convencerlo: "Me insistió durante meses hasta que finalmente acepté".

Su paso por el programa no solo le permitió descubrir una nueva faceta profesional, sino que despertó en él una pasión por el análisis táctico del juego, llevándolo incluso a obtener la licencia de entrenador. Pero el punto de inflexión llegó cuando Movistar Plus+ le ofreció un puesto que se alineaba mejor con sus intereses: "Me llegó una oferta irrechazable. Hablé con Pedrerol y no se lo tomó muy bien. En ese momento no le sentó bien, pero había que entenderlo. Era el ámbito más técnico del que yo podía hablar, que es lo que realmente me interesa".

A pesar de la tensión inicial, el tiempo hizo su trabajo y la relación entre ambos se normalizó: "Recuperamos la amistad después de que, en una entrevista, hablara muy bien de él. Le agradecí todo lo que hizo por mí porque gracias a él volví al fútbol, que lo había dejado de lado".Benito define a Pedrerol como alguien que "siempre me trató con respeto" y asegura que guarda un buen recuerdo de su paso por el programa: "Me lo pasé muy bien en 'El Chiringuito'. Es un formato que refleja lo que se vive en la calle, y aunque ahora esté en un registro más analítico, respeto el entretenimiento que ofrece".

Lejos de rencores, Benito concluye con una reflexión que resume su filosofía: "Es difícil llevarse mal conmigo. No soy rencoroso. Si hay algo que decir, lo digo de frente, pero sin pasar facturas. Lo importante es ser honesto, trabajador y buena gente".

Así, entre el análisis técnico y los recuerdos de tertulias cargadas de pasión, Álvaro Benito sigue demostrando que su versatilidad va más allá del campo de juego, manteniendo intacta su esencia en cada etapa de su vida.