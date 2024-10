"Equipo de Investigación": 500 veces histórico

Desde que en 2011 apareció en la parrilla de Antena 3, "Equipo de Investigación" ha demostrado ser una de las apuestas más sólidas por el periodismo de investigación en España. A lo largo de los años, este formato, que en 2013 se trasladó a laSexta, ha sabido ganarse un lugar de honor en la programación, no solo por la profundidad de sus investigaciones, sino por su capacidad para atraer y mantener a una audiencia fiel semana tras semana. Este viernes, el programa alcanza un hito histórico: la emisión de su episodio número 500, consolidándose como uno de los programas más longevos y respetados de la televisión española.

Pero el éxito de "Equipo de Investigación" no se entendería sin la figura de Gloria Serra, quien ha sido el rostro y la voz inconfundible del programa desde sus inicios. Serra, con una amplia trayectoria en medios de comunicación, ha sabido ganarse el respeto tanto de sus compañeros como de la audiencia. Su estilo de narración, caracterizado por una entonación pausada pero intensa, ha sido imitado en múltiples ocasiones, algo que la periodista considera un elogio. "Si hay imitación, quiere decir que tienes un estilo único y diferente", afirmó Serra a LA RAZÓN con buen humor. Este sello personal le ha permitido diferenciarse de otros presentadores y establecer una conexión especial con el público.

Serra también ha logrado equilibrar la seriedad de los temas tratados con una manera de contarlo que resulta muy atractiva. "La clave del éxito ha sido convertir cada programa en una historia contada con interés narrativo, pero sin perder credibilidad", explica. Este enfoque ha permitido que el programa mantenga su relevancia en un entorno mediático tan competitivo, logrando audiencias destacadas: más de dos millones de espectadores únicos y una cuota de pantalla del 5,5% en su última temporada. Este equilibrio entre rigor y entretenimiento ha sido clave en la longevidad del programa.

El reconocimiento al trabajo de "Equipo de Investigación" y de Gloria Serra no se ha limitado a la audiencia. Hace apenas unos días, el programa ha sido galardonado con el premio “Antena de Oro 2024”, otorgado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, consolidándose como un referente en su género. Serra y su equipo han logrado, con sus investigaciones rigurosas y exhaustivas, no solo exponer temas de interés general, sino también contribuir a que la opinión pública sea más crítica y mejor informada.

A lo largo de sus casi 15 años de emisión, el programa ha destacado por abordar temas de gran relevancia social, económica y política. Uno de los aspectos que diferencia a "Equipo de Investigación" de otros formatos es su capacidad para adaptarse a los tiempos, explorando problemáticas contemporáneas con el rigor necesario, evitando caer en el sensacionalismo y manteniendo un enfoque educativo y accesible para el público general. Como señala Serra, "con cerca de 40 programas por temporada, tenemos espacio para tocar todos los temas y es importante prestarle atención a aquello que afecta a la gente en su día a día, desde los más grandes casos de corrupción política, por ejemplo, hasta aquellas investigaciones enquistadas que encierran una injusticia para una persona que se siente olvidada y desprotegida".

Además del éxito de audiencia, el programa también ha sabido mantenerse a flote en un espacio televisivo tradicionalmente dominado por formatos de entretenimiento o de carácter más ligero. Cuando "Equipo de Investigación" se trasladó al prime time de los viernes, muchos pensaron que no podría competir con programas más frívolos. Sin embargo, no solo ha sobrevivido, sino que se ha consolidado como una alternativa seria y atractiva para aquellos que buscan información de calidad. Además, su influencia no se limita a su espacio en laSexta, sino que también tiene presencia en Antena 3 Internacional y en la plataforma de streaming de Atresmedia, atresplayer, lo que ha permitido que el programa amplíe su alcance a audiencias más allá de las fronteras españolas.

En un panorama mediático en constante evolución, "Equipo de Investigación" sigue siendo una de las apuestas más sólidas de Atresmedia por el periodismo de calidad.