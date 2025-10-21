‘Érase una vez’: Gonzalo Pinillos presenta el videoclip con el que representará a España en Eurovisión Junior

RTVE ha lanzado el videoclip oficial de 'Érase una vez (Once upon a time)', la canción con la que Gonzalo Pinillos representará a España en Eurovisión Junior 2025. El vídeo, estrenado este lunes ante la audiencia de La 1 antes del inicio de 'La Revuelta', refuerza el mensaje de la canción: una oda al amor por los libros, la creatividad y la imaginación.

Dirigido por Jimmy Llamas y con vestuario de Raúl Amor, el videoclip muestra al joven intérprete viajando por diferentes escenarios de aventura y fantasía. La grabación comienza en la biblioteca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde Gonzalo aparece rodeado de libros, hasta que la lectura que tiene entre manos lo transporta a distintos mundos imaginarios. Entre ellos, un campamento, un naufragio y una escena onírica en la que toca el piano bajo un cielo estrellado.

La pieza culmina con una imagen simbólica: el cantante al piano, envuelto por el brillo de las estrellas, en un cierre que resume el espíritu de 'Érase una vez', una canción que une realidad y sueños en un mismo relato visual.

“Queríamos representar los universos que uno puede descubrir al abrir un libro de aventuras”, explica Jimmy Llamas, que firma la dirección. Por su parte, Gonzalo Pinillos celebra el resultado: “Eso es justo lo que quiere contar la canción: que a través de la lectura y de la cultura podemos dar rienda suelta a la imaginación”.

El tema, estrenado hace unas semanas, invita a las nuevas generaciones a descubrir el placer de leer y a dejarse inspirar por las historias. “Gonzalo tiene una gran voz y una enorme expresividad. Queríamos que eso formara parte del ADN de la canción y del videoclip”, señala César Vallejo, jefe de la delegación española en Eurovisión.

Además, RTVE ha confirmado que algunos de los elementos visuales del vídeo formarán parte de la puesta en escena que Gonzalo Pinillos llevará al escenario del festival, el próximo 13 de diciembre en Tiflis. En su actuación contará con el apoyo de los bailarines Álex Garrido y Daniela Valladolid, que completarán una de las propuestas más artísticas que España ha presentado en Eurovisión Junior en los últimos años.